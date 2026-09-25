Tanto sport alla Festa del Cinema di Roma: ci saranno anche i documentari su Bove e sull'Ostiamare di De Rossi

Dal 13 al 25 ottobre la Festa del Cinema di Roma 2026 celebra la ventunesima edizione con 55 Paesi rappresentati e un programma che dall’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone arriva fino al Terminal 1 di Fiumicino. Apre Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, mentre diciotto titoli gareggiano nel Concorso Progressive Cinema, da Diego Luna a Susanna Nicchiarelli, da Boots Riley a Kasia Smutniak. Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera da Paolo Sorrentino, Nicola Piovani il primo Banca Ifis Music Award. In cartellone film con Jenna Ortega, Julianne Moore e Helen Mirren, la Palma d’oro Fjord di Cristian Mungiu e un omaggio a Gillo Pontecorvo. Sarà presente anche lo sport con due titoli molto attesi: il primo è Radici che racconta la prima stagione del progetto dell'Ostiamare, la società nella quale De Rossi ha cominciato a giocare, e insieme una storia più grande: quella di un territorio che prova a rinascere e crescere attraverso il calcio. Il secondo sarà In un battito , il film documentario su Edoardo Bove diretto da Giovanni Troilo, presentato nella sezione Special Screening.

Il documentario sull'Ostiamare di De Rossi

Prima degli stadi pieni, della Nazionale e della Coppa del Mondo, c’era un campo a Ostia. Daniele De Rossi giocava lì. Molti anni dopo ha deciso di tornarci. Da questo ritorno nasce RADICI, la docuserie prodotta da DDR Media e Damocle. Ostia non fa da sfondo. È parte della storia. Un luogo complesso, con un’identità forte, dove per generazioni il campo di calcio è stato anche l’unico posto dove andare, incontrarsi, stare insieme. Come in tanti altri quartieri e città italiane, spesso il calcio è stato semplicemente questo: qualcosa da fare e qualcuno con cui farlo.

‍Radici parte dall’Ostiamare per raccontare anche questo. Il valore che una società sportiva può avere per un territorio, per i ragazzi e per le famiglie. La possibilità che un club cresca e, crescendo, contribuisca a migliorare quello che gli sta intorno. Ma la serie guarda anche a quello che il calcio è diventato. Un’industria globale, un prodotto, uno spettacolo, una macchina capace di generare immagini e contenuti senza fermarsi mai. È il calcio delle nuove generazioni e non avrebbe senso guardarlo soltanto con nostalgia. Ma mentre tutto cambia, Radici prova a chiedersi cosa valga la pena non perdere.

‍Il campo sotto casa. Lo spogliatoio. Il rapporto tra una squadra e la sua gente. L’appartenenza a un posto. Il tempo passato insieme prima e dopo una partita. L’idea che il calcio non debba essere soltanto qualcosa da guardare, ma possa continuare a essere qualcosa da vivere. È dentro questa trasformazione che si muove la storia dell’Ostiamare: un club che vuole diventare più grande senza diventare qualcos’altro. E quella di De Rossi, che da protagonista del calcio ai massimi livelli torna nel dilettantismo per provare a costruire qualcosa di importante. Non per riportare indietro il calcio. Per capire cosa del calcio di prima può ancora servire a quello che verrà. Radici, prodotta da DDR Media e Damocle, è una docuserie in sette episodi con Daniele De Rossi. Regia di Nicola Ravera Rafele. Prossimamente su Sky e Now.