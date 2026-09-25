Tanto sport alla Festa del Cinema di Roma: ci saranno anche i documentari su Bove e sull'Ostiamare di De Rossi
Dal 13 al 25 ottobre la Festa del Cinema di Roma 2026 celebra la ventunesima edizione con 55 Paesi rappresentati e un programma che dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone arriva fino al Terminal 1 di Fiumicino. Apre Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, mentre diciotto titoli gareggiano nel Concorso Progressive Cinema, da Diego Luna a Susanna Nicchiarelli, da Boots Riley a Kasia Smutniak. Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera da Paolo Sorrentino, Nicola Piovani il primo Banca Ifis Music Award. In cartellone film con Jenna Ortega, Julianne Moore e Helen Mirren, la Palma d’oro Fjord di Cristian Mungiu e un omaggio a Gillo Pontecorvo. Sarà presente anche lo sport con due titoli molto attesi: il primo è Radici che racconta la prima stagione del progetto dell'Ostiamare, la società nella quale De Rossi ha cominciato a giocare, e insieme una storia più grande: quella di un territorio che prova a rinascere e crescere attraverso il calcio. Il secondo sarà In un battito, il film documentario su Edoardo Bove diretto da Giovanni Troilo, presentato nella sezione Special Screening.
Il documentario sull'Ostiamare di De Rossi
Prima degli stadi pieni, della Nazionale e della Coppa del Mondo, c’era un campo a Ostia. Daniele De Rossi giocava lì. Molti anni dopo ha deciso di tornarci. Da questo ritorno nasce RADICI, la docuserie prodotta da DDR Media e Damocle. Ostia non fa da sfondo. È parte della storia. Un luogo complesso, con un’identità forte, dove per generazioni il campo di calcio è stato anche l’unico posto dove andare, incontrarsi, stare insieme. Come in tanti altri quartieri e città italiane, spesso il calcio è stato semplicemente questo: qualcosa da fare e qualcuno con cui farlo.
Radici parte dall’Ostiamare per raccontare anche questo. Il valore che una società sportiva può avere per un territorio, per i ragazzi e per le famiglie. La possibilità che un club cresca e, crescendo, contribuisca a migliorare quello che gli sta intorno. Ma la serie guarda anche a quello che il calcio è diventato. Un’industria globale, un prodotto, uno spettacolo, una macchina capace di generare immagini e contenuti senza fermarsi mai. È il calcio delle nuove generazioni e non avrebbe senso guardarlo soltanto con nostalgia. Ma mentre tutto cambia, Radici prova a chiedersi cosa valga la pena non perdere.
Il campo sotto casa. Lo spogliatoio. Il rapporto tra una squadra e la sua gente. L’appartenenza a un posto. Il tempo passato insieme prima e dopo una partita. L’idea che il calcio non debba essere soltanto qualcosa da guardare, ma possa continuare a essere qualcosa da vivere. È dentro questa trasformazione che si muove la storia dell’Ostiamare: un club che vuole diventare più grande senza diventare qualcos’altro. E quella di De Rossi, che da protagonista del calcio ai massimi livelli torna nel dilettantismo per provare a costruire qualcosa di importante. Non per riportare indietro il calcio. Per capire cosa del calcio di prima può ancora servire a quello che verrà. Radici, prodotta da DDR Media e Damocle, è una docuserie in sette episodi con Daniele De Rossi. Regia di Nicola Ravera Rafele. Prossimamente su Sky e Now.
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