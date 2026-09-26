Rocky sono io, il film sulla vera storia di Sylvester Stallone arriva alla Festa del Cinema di Roma

Rocky sono io , il nuovo film diretto da Peter Farrelly , sarà presentato alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale italiane il 31 dicembre con Eagle Pictures . Come riportato da Cinefilos.it , il film racconta la vera storia di Sylvester Stallone prima del successo, quando era ancora un attore sconosciuto deciso non soltanto a scrivere Rocky, ma anche a interpretare personalmente Rocky Balboa.

A vestire i panni del giovane Stallone sarà Anthony Ippolito, affiancato da AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, P.J. Byrne, Jay Duplass, Matt Dillon, Stephan James, Tracy Letts e Kiki Seto. La produzione è firmata da Fireside e Baha, in associazione con FilmNation Entertainment e International Media Funds Management.

Il cuore del film è proprio il momento in cui Stallone si trova davanti a una serie di rifiuti ma decide di non cedere sul punto per lui essenziale: Rocky Balboa deve essere interpretato da lui. La sinossi ufficiale insiste su questo parallelismo, mostrando un uomo costretto a combattere nella vita reale prima ancora che il suo personaggio diventasse il simbolo cinematografico dell’underdog.

La regia è affidata a Peter Farrelly, già premio Oscar per Green Book, mentre il film promette di concentrarsi meno sul mito di Stallone già consacrato e più sulla fase precedente, quella in cui la sua carriera sembrava ancora tutt’altro che certa.

La presentazione alla Festa del Cinema di Roma rappresenterà il primo importante appuntamento italiano per il progetto, prima dell’uscita nelle sale fissata per il 31 dicembre. Per il pubblico, sarà l’occasione di vedere come una delle storie più famose dietro la nascita di un film cult sia stata trasformata in un racconto cinematografico autonomo.