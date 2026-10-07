The Social - Il prezzo della verità arriva al cinema: Aaron Sorkin torna nel mondo di Facebook

Come sottolinea Cinefilos.it nella recensione di The Social: Il prezzo della verità, il film è «...lucido e necessario, che trasforma un’inchiesta giornalistica in una riflessione sulle responsabilità del mondo digitale. Aaron Sorkin costruisce un racconto serrato e ricco di spunti, sostenuto da interpretazioni convincenti e da una domanda tutt’altro che semplice: quanto siamo disposti a sacrificare in nome della connessione?».

Protagonisti sono Mikey Madison, premio Oscar per Anora, e Jeremy Allen White, star di The Bear, affiancati da Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr e Jeremy Strong, che interpreta Mark Zuckerberg. Il film si presenta come un'opera complementare a The Social Network, spostando l'attenzione dalla nascita di Facebook alle conseguenze raggiunte dal suo enorme potere.

The Social: Il prezzo della verità racconta la storia di Frances Haugen e dei Facebook Files

Ispirato a eventi reali, il film segue Frances Haugen, interpretata da Mikey Madison, giovane ingegnera di Facebook che decide di rivolgersi a Jeff Horwitz, giornalista del Wall Street Journal interpretato da Jeremy Allen White. Da quell'incontro prende forma un percorso che porterà alla rivelazione di alcuni dei segreti più gelosamente custoditi dalla piattaforma.

Al centro della sceneggiatura ci sono infatti gli eventi che hanno condotto all'inchiesta giornalistica nota come Facebook Files, basata sui documenti interni dell'azienda resi pubblici nel 2021. Sorkin abbandona quindi il racconto della nascita dell'impresa per concentrarsi sulle responsabilità e sulle conseguenze del potere conquistato negli anni da Facebook, costruendo una storia di Davide contro Golia intorno alla whistleblower e al giornalista che porta avanti l'indagine.

Per Sorkin si tratta anche di un ritorno particolarmente significativo. Dopo aver scritto The Social Network, questa volta l'autore assume direttamente anche la regia, raccogliendo l'eredità di David Fincher e tornando su un universo profondamente cambiato rispetto a quello raccontato nel film del 2010.

The Social: Il prezzo della verità sarà nelle sale cinematografiche italiane da giovedì 8 ottobre, distribuito da Eagle Pictures.