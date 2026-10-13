Trainspotting torna al cinema dopo 30 anni in versione restaurata in 4K

Il cult di Danny Boyle con Ewan McGregor torna nelle sale il 19, 20 e 21 ottobre. Il film sarà presentato anche alla Festa del Cinema di Roma

A trent'anni dalla sua uscita, Trainspotting torna al cinema in una versione restaurata in 4K. Il celebre film diretto da Danny Boyle nel 1996 sarà nuovamente nelle sale italiane solo il 19, 20 e 21 ottobre 2026, in occasione di un evento speciale dedicato a uno dei titoli più influenti degli anni Novanta. Da oggi, 13 ottobre, è disponibile anche il trailer ufficiale della versione restaurata, che ripropone alcune delle sequenze più iconiche della pellicola. Prima del ritorno in sala, il film sarà inoltre presentato il 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma.

Trainspotting, il film cult con Ewan McGregor torna sul grande schermo

Tratto dall'omonimo romanzo di Irvine Welsh del 1993, Trainspotting racconta la storia di Mark Renton, interpretato da Ewan McGregor, un giovane scozzese alle prese con la dipendenza da eroina e con il desiderio di cambiare vita. Attorno a lui si muove un gruppo di amici composto da Begbie (Robert Carlyle), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Tommy (Kevin McKidd), protagonisti di un'esistenza segnata da eccessi, precarietà e rapporti sempre più complicati.

Ambientato nella Scozia degli anni Novanta, in un contesto attraversato da profonde difficoltà economiche e sociali, il film diventò rapidamente un fenomeno culturale grazie al suo linguaggio visivo rivoluzionario, all'ironia provocatoria e a una rappresentazione cruda della tossicodipendenza.

A renderlo indimenticabile contribuì anche il celebre monologo “Choose Life”, pronunciato da Renton, diventato uno degli slogan più riconoscibili del cinema contemporaneo.

Da Born Slippy al restauro 4K: perché Trainspotting è ancora un cult

Un ruolo fondamentale nel successo del film è stato svolto dalla colonna sonora, capace di raccontare l'identità musicale di un'intera generazione attraverso rock, britpop ed elettronica. Tra i brani più celebri spicca “Born Slippy .NUXX” degli Underworld, utilizzato nella sequenza finale e diventato uno dei simboli della cultura musicale britannica degli anni Novanta.

Il ritorno sul grande schermo rappresenta dunque un'occasione per riscoprire Trainspotting nella sua dimensione cinematografica originale, valorizzata dal nuovo restauro in 4K.

A trent'anni dal debutto, il film di Danny Boyle continua a raccontare con sorprendente attualità il disagio giovanile, la ricerca di libertà e il difficile rapporto con le convenzioni sociali, confermandosi un'opera capace di parlare anche alle nuove generazioni.