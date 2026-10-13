Odissea, il film di Christopher Nolan arriva in digitale, 4K e Blu-ray: ecco quando esce

Dopo il successo nelle sale cinematografiche, Odissea di Christopher Nolan arriva in digitale e in home video dal 18 novembre 2026. Il kolossal ispirato al poema epico di Omero sarà disponibile per l'acquisto sulle piattaforme digitali, in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Secondo i dati comunicati dalla casa di distribuzione, il film ha superato 1,7 miliardi di dollari al box office mondiale, diventando il maggiore successo commerciale della carriera di Nolan e dei 114 anni di storia di Universal Pictures.

Il film ha conquistato il pubblico anche grazie a una produzione spettacolare e all'ambizione visiva del regista premio Oscar. Come sottolineato da Chiara Guida nella recensione pubblicata su Cinefilos.it: «Sul piano tecnico, naturalmente, c’è ben poco da contestare. La regia è precisissima, il controllo dell’immagine assoluto». Una valutazione che evidenzia la qualità formale dell'opera, pur all'interno di un giudizio critico più articolato sulle scelte narrative con cui Nolan ha reinterpretato il poema omerico.

Odissea, il cast stellare del film di Christopher Nolan

Al centro del racconto c'è il viaggio di Ulisse, interpretato da Matt Damon, impegnato a ritornare nella sua Itaca dopo la guerra di Troia. La sua avventura attraversa un mondo popolato da dèi, creature mitologiche e pericoli, in una rilettura cinematografica di uno dei racconti fondativi della letteratura occidentale.

Accanto a Damon, il cast comprende Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Zendaya e Charlize Theron.

Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, il film riunisce diversi collaboratori storici del regista, tra cui il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, la montatrice Jennifer Lame, la scenografa Ruth De Jong e la costumista Ellen Mirojnick. La colonna sonora è firmata da Ludwig Göransson.

Odissea in 4K e Blu-ray: i contenuti speciali della nuova edizione

L'uscita domestica sarà accompagnata da una raccolta di contenuti speciali supervisionati personalmente da Christopher Nolan, che permetteranno agli spettatori di scoprire il lavoro dietro la realizzazione del film.

Attraverso riprese inedite dal set e interviste al cast e alla troupe, gli approfondimenti racconteranno la costruzione delle imponenti scenografie, la preparazione delle sequenze di combattimento, il lavoro sugli effetti e la composizione della colonna sonora. I contenuti saranno disponibili anche in digitale, limitatamente alle piattaforme selezionate.

Particolare attenzione è riservata all'edizione 4K Ultra HD, pensata per valorizzare la spettacolarità visiva dell'opera attraverso una risoluzione superiore all'alta definizione tradizionale e il supporto all'High Dynamic Range (HDR), che migliora la resa di colori e contrasto sui dispositivi compatibili.

Odissea sarà disponibile per l'acquisto dal 18 novembre 2026, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire a casa uno dei maggiori eventi cinematografici dell'anno.