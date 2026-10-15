Blue Lock presentato in anteprima al Lucca Comics and Games

In occasione dei 60 anni della fiera, il film in live action arriva in Italia
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 15.10.2026, 23:20

BLUE LOCK, l’adattamento live-action dell’omonimo manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, arriva a Lucca Comics & Games 2026. Il film sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 30 ottobre alle ore 16.30 al Cinema Centrale, nell’ambito del programma dell’Area Movie a cura di QMI.

Con oltre 50 milioni di copie vendute e tradotto in più di 20 lingue, BLUE LOCK è diventato un fenomeno globale, conquistando il pubblico anche grazie alla serie anime e al film d’animazione BLUE LOCK: Episode Nagi.

Diretto da Yusuke Taki, il film vede Fumiya Takahashi nel ruolo del protagonista Yoichi Isagi, affiancato da Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, Kouta Nomura e Masataka Kubota. Gli attori sono stati selezionati attraverso audizioni con oltre mille candidati e hanno seguito una preparazione atletica sotto la guida di calciatori professionisti.

Prodotto da CK WORKS, CREDEUS e Kodansha, BLUE LOCK arriverà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Fandango Distribuzione.

La storia segue 300 giovani attaccanti coinvolti in un progetto estremo: soltanto uno potrà diventare il più forte al mondo, mentre gli eliminati perderanno per sempre l’accesso alla Nazionale giapponese.

Tutte le news
Cinema

Cinefilos

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS