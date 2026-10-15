Blue Lock presentato in anteprima al Lucca Comics and Games

BLUE LOCK , l’adattamento live-action dell’omonimo manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, arriva a Lucca Comics & Games 2026. Il film sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 30 ottobre alle ore 16.30 al Cinema Centrale , nell’ambito del programma dell’Area Movie a cura di QMI.

Con oltre 50 milioni di copie vendute e tradotto in più di 20 lingue, BLUE LOCK è diventato un fenomeno globale, conquistando il pubblico anche grazie alla serie anime e al film d’animazione BLUE LOCK: Episode Nagi.

Diretto da Yusuke Taki, il film vede Fumiya Takahashi nel ruolo del protagonista Yoichi Isagi, affiancato da Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, Kouta Nomura e Masataka Kubota. Gli attori sono stati selezionati attraverso audizioni con oltre mille candidati e hanno seguito una preparazione atletica sotto la guida di calciatori professionisti.

Prodotto da CK WORKS, CREDEUS e Kodansha, BLUE LOCK arriverà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Fandango Distribuzione.

La storia segue 300 giovani attaccanti coinvolti in un progetto estremo: soltanto uno potrà diventare il più forte al mondo, mentre gli eliminati perderanno per sempre l’accesso alla Nazionale giapponese.