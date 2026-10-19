Noi, un po' meglio, ecco il trailer del film con Germano e Giannetta

Un racconto sul desiderio di avere figli "che mette il pubblico di fronte a un raggio di sole. Con quello, le istituzioni appaiono migliori, anche le famiglie peggiori sono accoglienti, le mamme più cattive alla fine sono buone, le coppie più perfette alla fine sono un po' peggio di te, le psicologhe sono gentili". E' un film "per stare bene... lo puoi vedere con una tisana sotto la copertina, anche due-tre volte". Lo dice con la consueta ironia Daniele Luchetti parlando di Noi, un po' meglio , la dramedy con Maria Chiara Giannetta e Elio Germano , prodotta da Lucky Red per Netflix, che debutta alla Festa del cinema di Roma e arriverà sulla piattaforma dal 29 ottobre .

Ci cosa parla "Noi, un po' meglio"

Al centro della storia ci sono Simone (Elio Germano), vigile del Fuoco, aperto e sensibile, e la compagna, con una passato famigliare difficile alle spalle, Lucia (Maria Chiara Giannetta), anticonvenzionale, brillante ma inquieta, sul lavoro e nella vita. La giovane donna non può avere figli, e dall'inizio del rapporto, diventato molto solido, con Simone hanno deciso di non cercare di averne ricorrendo ad altre strade. Quando Simone cambia idea, e lei accetta di iniziare il percorso per adottare un bambino, le loro differenze, di fronte alle difficoltà, iniziano ad emergere.

Luchetti: "L'idea è quella di parlare al pubblico"

Nel cast fra gli altri, anche Anna Bonaiuto e Caterina Guzzanti, nei panni di due psicologhe con approcci molto diversi nel valutare le domande di adozione e la coppia formata da Ilaria Spada e Filippo Nigro, tanto apparentemente perfetta quanto fragile. "Volevo parlare al pubblico - spiega Luchetti - raccontando una storia in cui si può entrare in empatia perché i personaggi sono come noi, guardati con amore, ma sono anche un pochino meglio, perché poi fare spettacolo significa portare chi guarda a desiderare di essere come loro. La commedia all'italiana che adoro da spettatore, ha delle caratteristiche che ho cercato di evitare. Lì si guarda ai personaggi dall'alto in basso, pensando che siano peggiori di noi, o che meritino di essere infantilizzati per essere divertenti. Io invece, con agli altri sceneggiatori, Enrico Audenino, Davide Lantieri e Serena Patrignanelli, ci siamo posti il problema di essere divertenti, interessanti, brillanti, volendo però bene a questi personaggi perché avremmo potuto essere noi". Per Luchetti, "l'obiettivo, come con tutti i miei film, era di raccontare una storia che avesse il respiro di qualcosa di vitale. In questo caso si arricchisce appunto del tema dell'essere genitori. Per me non c'è differenza fra essere genitori adottivi o biologici. Le domande che ti fai sono le stesse: perché avere un figlio, chiedersi se siamo adatti, scegliere se accoglierli in qualcosa che assomiglia a un modello prestabilito, infilandosi in una casella come tutti gli altri o costruendo una famiglia a modo nostro". Per il cineasta, "è bello pensare che c'è un'evoluzione anche dei modelli familiari, non esiste un modello fisso".

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