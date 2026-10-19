Maria Esposito: "Ho dato un'identità a Melania Rea prima della violenza"

Svelato il trailer ufficiale e la key art di ' Melania Rea ', la nuova serie Hbo Original prodotta da Simona Ercolani e Teresa Carducci , diretta da Stefano Mordini e con protagonisti Maria Esposito nel ruolo di Melania Rea e Daniele Rienzo in quello di Salvatore Parolisi. Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - sezione Freestyle | Serie - la serie crime drama in quattro episodi debutterà in esclusiva su HBO Max da venerdì 6 novembre, un nuovo episodio ogni settimana.

Il 20 aprile 2011 il corpo della ventinovenne Melania Rea viene ritrovato in un bosco a Ripe di Civitella, nel parco nazionale d'Abruzzo, non lontano da dove viveva con il marito, il caporal maggiore dell'esercito Salvatore Parolisi, e con la loro figlia di 18 mesi, Vittoria. È l'inizio di una delle indagini più mediatiche e controverse degli ultimi anni, un caso che ha segnato la storia giudiziaria italiana, contribuendo a portare al centro del dibattito pubblico il tema della violenza di genere e il concetto di "femminicidio". Intrecciando passato e presente 'Melania Rea', più che la cronaca di un caso giudiziario, racconta la storia di una giovane donna, dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e di una relazione che, dietro un'apparente normalità, rivela progressivamente dinamiche di possesso, controllo e sopraffazione, fino alla ricostruzione della verità giudiziaria.

Attraverso il ritmo del thriller psicologico e uno sguardo intimo e contemporaneo, la serie riflette sui meccanismi della violenza di genere immergendosi nell’oscurità della manipolazione e dell’abuso domestico e sulle sue conseguenze, restituendo centralità alla persona dietro il fatto di cronaca.

La collaborazione con la famiglia Rea – i genitori di Melania e il fratello Michele – e il confronto con alcune delle figure chiave della vicenda, tra cui l’avvocato della famiglia Rea, la criminologa e consulente Margherita Carlini, gli investigatori e i cronisti che hanno seguito il caso, hanno consentito un accesso esclusivo a fatti, aneddoti e testimonianze dirette, oltre che a fonti documentali verificate. La serie si avvale del patrocinio di Fondazione Una Nessuna Centomila, punto di riferimento in Italia nell’impegno contro la violenza di genere e nella promozione della sensibilizzazione su questi temi. A completare il progetto, il contributo di BigMama, del Laboratorio Artistico della Fondazione, che firma l’inedito “Cicatrice”, brano che accompagna i titoli di coda dell’episodio finale. 'Melania Rea' è una produzione Originale Hbo Max prodotta da Simona Ercolani e Teresa Carducci per Stand By Me, composta da quattro episodi disponibili in esclusiva su Hbo Max. Una serie di Doriana Leondeff e Bianca Rondolino. Sceneggiature di Doriana Leondeff, Mariano Di Nardo, Gloria Mottarelli, Bianca Rondolino. Produttori esecutivi Stand by me: Simona Ercolani, Riccardo Chiattelli, Grazia Assenza.

Maria Esposito: "Ho dato identità a Melania Rea prima della violenza"

“Nel racconto di Melania mi sono affidata tantissimo a quello che sentivo io. Cioè mi sono immaginata io nei suoi panni. E quindi ci ho messo tutto il sentimento. Ho provato proprio a raccontare chi era Melania prima di raccontare la violenza in sé per sé e Melania per me era una ragazza semplice che sognava una famiglia, aveva dei sogni e amava con tutto il suo cuore. Aveva sognato una vita meravigliosa. Un matrimonio felice”. Maria Esposito che nella serie 'Melania Rea', in programma alla Festa del cinema di Roma, interpreta il ruolo di Melania a 15 anni dalla sua morte. L'attrice acconta la difficoltà di interpretare una donna di cui si conosce solo la sua terribile storia di cronaca nera. “Ad aiutarmi molto - prosegue Esposito - è stata anche la direzione di Stefano (Mordini, il regista della serie, ndr) che mi ha aiutato veramente tantissimo. Lui su ogni scena metteva una musica e a me quelle musiche che metteva mi facevano uscire fuori tutto quello che sentivo". "Vedendo la storia da fuori e interpretarla mi fa sia rabbia che tenerezza. In un rapporto - prosegue - non ti ne rendi conto quando sei manipolata, magari lo può vedere una persona esterna, ma tu che ci sei dentro non te ne rendi conto e questo mi fa rabbia”.

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