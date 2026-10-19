Bove e l'emozionante presentazione del docufilm "In un battito": "Tornare in Serie A? Magari un giorno..."

1 dicembre 2024. In un battito la vita di Edoardo Bove è cambiata per sempre. È accaduto su un campo da calcio, al Franchi, durante la partita di campionato tra Fiorentina e Inter : la corsa in mezzo al campo si interrompe improvvisamente, poi il giocatore si accascia sul terreno di gioco e la sua vita cambia. In un battito è il racconto di quello che è successo a Edoardo dopo quel terribile momento, i mesi di calvario per provare a tornare ad essere un calciatore, una sfida all'avversario più difficile: la burocrazia italiana . E alla fine la scelta di ricominciare in Inghilterra, al Watford.

Il docufilm diretto da Giovanni Troilo è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma ed è stato un successo. Bove, il protagonista, parla soprattutto del viaggio di un ragazzo che "vede la sua traiettoria deviata su uno spazio vuoto che deve riempire. Vorrei che chi va via dal cinema avesse le energie per affrontare le proprie sfide personali e, se serve, per farsi aiutare", ha confessato in conferenza stampa.

"Ho scoperto lati di me che non conoscevo"

"Al Watford ho trovato un modo per ricominciare ed andare avanti. In questi mesi ho trovato dei lati di me che non conoscevo e ho maturato una consapevolezza di me stesso differente". Il processo di crescita e di autoanalisi è stata impressionante. Ed è forse questo l'unico, piccolo, appiglio a cui aggrapparsi per dare un senso a tutto quello che gli è accaduto. Edoardo in questi mesi senza pallone ha potuto lavorare molto sulla sua persona, ha coltivato hobby e passioni che - se avesse continuato la sua carriera da calciatore - probabilmente non avrebbe scoperto.

"Mi manca la Serie A ma un giorno, magari..."

Il film, prodotto da No Name Entertainment, Alea Film con Rai Cinema, arriverà nelle sale dal 16 al 18 novembre con 01 Distribution. L'obiettivo è anche quello di portare avanti un disegno di legge sul primo soccorso che "a gennaio dovrebbe essere calendarizzato. E' un percorso che abbiamo iniziato a fare proprio grazie al film, una proposta trasversale che spero venga approvata, nata perché sono entrato in contatto con associazioni sul primo soccorso. Io volevo essere utile e fare qualcosa, non è una legge sullo sport ma su ciò che avviene in Italia perché tante persone non sono in grado di intervenire o hanno paura. Se mi manca l'Italia? Un po' sì ma spero di poter tornare un giorno a giocare in serie A", ha proseguito Bove.