Oscar 2027, il Belgio punta sul nuovo film del regista di Close: una storia d'amore che sfida la guerra

Il Belgio ha scelto Coward, il nuovo film di Lukas Dhont, per rappresentare il Paese nella corsa all'Oscar 2027 come Miglior Film Internazionale. Dopo il successo di Girl e Close, il regista torna al centro dell'attenzione internazionale con un dramma ambientato durante la Prima guerra mondiale, già accolto con importanti riconoscimenti al Festival di Cannes 2026. Il lungometraggio, interpretato da Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, racconta l'incontro tra due giovani soldati nelle trincee del fronte belga, dove un legame inatteso diventa una forma di resistenza alla violenza. La scelta del Belgio conferma l'importanza attribuita al nuovo lavoro di Dhont, che torna ad affrontare alcuni dei temi più riconoscibili del proprio cinema attraverso una prospettiva storica inedita.

Come riportato da Cinefilos.it, Coward è stato presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes 2026, dove Emmanuel Macchia e Valentin Campagne hanno conquistato ex aequo il premio per la Migliore Interpretazione Maschile. Il film segue Pierre, un giovane soldato che arriva al fronte alla ricerca del proprio posto nel mondo e incontra Francis, un ragazzo che sogna di portare il teatro tra le trincee. Quello che inizialmente rappresenta un rifugio dalla brutalità della guerra si trasforma progressivamente in una storia d'amore, mentre la minaccia della morte e le imposizioni della vita militare mettono alla prova il legame tra i due protagonisti. Il film arriverà nei cinema italiani il 5 gennaio 2027, distribuito da MUBI, che ha recentemente presentato il trailer e il poster ufficiali.

La candidatura proposta dal Belgio assume un significato particolare alla luce del percorso artistico del regista. Dopo aver raccontato in Girl le difficoltà legate alla costruzione dell'identità e in Close le conseguenze della pressione sociale sui sentimenti adolescenziali, Dhont sembra voler affrontare un conflitto ancora più radicale: quello tra la sensibilità individuale e un sistema che considera la violenza una manifestazione di coraggio. L'ambientazione bellica non rappresenta soltanto lo sfondo della vicenda, ma diventa il luogo nel quale i protagonisti sono costretti a confrontarsi con un modello di mascolinità fondato sulla disciplina, sull'obbedienza e sulla repressione delle emozioni. In questo contesto, l'amore e la libertà di espressione assumono una dimensione profondamente politica.

Coward e la corsa agli Oscar 2027: Lukas Dhont torna a esplorare il confine tra fragilità e coraggio

Con Coward, Lukas Dhont rinnova il sodalizio creativo con lo sceneggiatore Angelo Tijssens, già fondamentale nella realizzazione dei suoi precedenti lungometraggi. Tornano anche il direttore della fotografia Frank van den Eeden, il compositore Valentin Hadjadj e il montatore Alain Dessauvage, contribuendo a mantenere quella continuità stilistica che ha reso immediatamente riconoscibile il cinema del regista belga. La centralità dei corpi, l'attenzione ai gesti e la capacità di raccontare emozioni difficili da esprimere attraverso le parole sembrano trovare nel nuovo progetto una dimensione ancora più complessa, nella quale l'intimità dei personaggi entra continuamente in contrasto con la violenza del contesto storico.

Uno degli elementi più interessanti della storia riguarda il ruolo del teatro, che Francis cerca di introdurre tra i soldati come forma di evasione dalla realtà delle trincee. Il palcoscenico diventa uno spazio nel quale è possibile immaginare un'identità diversa da quella imposta dalla guerra, offrendo ai protagonisti la possibilità di esprimere sentimenti che il mondo esterno costringe a reprimere. È un tema particolarmente coerente con il cinema di Dhont, nel quale la difficoltà di essere sé stessi nasce spesso dal conflitto tra desideri personali e aspettative collettive. Questa volta, tuttavia, il regista sembra ampliare la propria riflessione, interrogandosi sul significato stesso del coraggio in una società che celebra il sacrificio e considera la vulnerabilità una debolezza.

Il percorso internazionale di Coward arriva inoltre dopo quello di Close, che nel 2023 aveva ottenuto una candidatura all'Oscar come Miglior Film Internazionale, consolidando la reputazione di Dhont come una delle voci emergenti più importanti del cinema europeo. La scelta di rappresentare nuovamente il Belgio non garantisce naturalmente al film un posto tra i cinque candidati finali, ma costituisce un primo passo significativo nella stagione dei premi.

Il nuovo lungometraggio dovrà confrontarsi con una competizione internazionale particolarmente articolata, ma il riconoscimento ottenuto a Cannes e il prestigio crescente del suo autore rappresentano elementi importanti nel percorso verso gli Oscar. Più ancora della possibile candidatura, però, Coward sembra voler proseguire una ricerca cinematografica fondata su un interrogativo universale: in un mondo che impone la violenza come forma di forza, può essere proprio il rifiuto della brutalità il gesto più coraggioso?

Coward arriverà nei cinema italiani dal 5 gennaio 2027, distribuito da MUBI.