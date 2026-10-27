It Ends, l'horror della strada infinita arriva al cinema in Italia: trama, cast e data d'uscita

Quattro amici, una strada che sembra non finire mai e un viaggio che si trasforma in un incubo. Arriva nei cinema italiani mercoledì 28 ottobre 2026 It Ends , il thriller horror scritto e diretto da Alexander Ullom , distribuito da I Wonder Pictures a pochi giorni da Halloween. Presentato in anteprima mondiale al South by Southwest (SXSW) nel 2025, il film rappresenta l'esordio nel lungometraggio del giovane regista americano e propone una storia che combina suspense soprannaturale, mistero e riflessioni sulle paure legate al futuro.

Con una durata di 89 minuti, It Ends punta su una premessa essenziale ma particolarmente inquietante: cosa succederebbe se una normale strada diventasse improvvisamente una prigione dalla quale sembra impossibile uscire? Il film trasforma questa domanda in un racconto di sopravvivenza nel quale i protagonisti sono costretti a confrontarsi non soltanto con minacce misteriose, ma anche con le proprie paure e con il progressivo deterioramento dei rapporti personali.

It Ends, la trama del film horror in uscita il 28 ottobre

Al centro della storia ci sono James, Day, Fisher e Tyler, quattro amici che si ritrovano per trascorrere una serata insieme dopo il diploma. Quello che dovrebbe essere un semplice giro notturno in automobile prende però una piega inspiegabile quando il gruppo imbocca una strada isolata, circondata da un fitto bosco.

A bordo di una Jeep Cherokee, i ragazzi scoprono di essere intrappolati in un percorso apparentemente infinito. Nonostante continuino a guidare, non riescono a raggiungere alcuna destinazione né a ritrovare la strada di casa. A rendere la situazione ancora più terrificante sono le figure che emergono dall'oscurità della foresta e le presenze misteriose che sembrano attendere ogni loro tentativo di fermarsi.

Con il passare del tempo, le normali regole della realtà cominciano a perdere significato. I protagonisti devono così decidere se continuare a cercare una via d'uscita oppure accettare una condizione che sembra destinata a durare per sempre.

La particolarità di It Ends è proprio il modo in cui utilizza l'horror per raccontare le incertezze della giovinezza. La strada senza fine diventa infatti un'immagine delle ansie che accompagnano il passaggio all'età adulta, quando il futuro appare pieno di possibilità ma anche di incognite.

Il cast e perché It Ends è uno degli horror da scoprire ad Halloween

Il cast principale comprende Phinehas Yoon, che interpreta James, Akira Jackson nel ruolo di Day, Noah Toth nei panni di Fisher e Mitchell Cole in quelli di Tyler. La sceneggiatura e la regia sono firmate da Alexander Ullom, già segnalato nel 2024 da Filmmaker Magazine tra i nuovi talenti più promettenti del cinema indipendente.

La produzione privilegia un'ambientazione essenziale, costruita attorno all'abitacolo dell'automobile e al paesaggio boschivo che circonda i protagonisti. L'effetto è quello di un incubo claustrofobico, nonostante gran parte della vicenda si svolga lungo una strada apparentemente aperta e senza confini.

A distinguere il film da molti horror tradizionali è anche il rapporto tra la tensione soprannaturale e i dialoghi dei quattro amici. L'incubo diventa progressivamente l'occasione per esplorare il modo in cui ciascuno reagisce alla paura, alla perdita di controllo e alla possibilità di non trovare mai le risposte che sta cercando.

Dopo la presentazione al SXSW 2025, It Ends arriva dunque anche nelle sale italiane, proponendosi come una delle nuove uscite dedicate agli appassionati del genere in occasione di Halloween.

It Ends sarà al cinema in Italia dal 28 ottobre 2026, distribuito da I Wonder Pictures. Il film sarà proiettato in diverse sale del territorio nazionale, con programmazione e orari consultabili presso i singoli cinema.