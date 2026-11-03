Hope, il nuovo film con Michael Fassbender e la star di Squid Game arriva al cinema: trama e cast

Michael Fassbender, Alicia Vikander e Hoyeon, la star di Squid Game , sono tra i protagonisti di Hope , il nuovo film del regista sudcoreano Na Hong-jin che arriverà nei cinema italiani giovedì 5 novembre 2026 , distribuito da MUBI. Presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes, il lungometraggio mescola fantascienza, horror e thriller, raccontando una misteriosa minaccia che sconvolge una piccola comunità della Corea del Sud.

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con Goksung – La presenza del diavolo, Na Hong-jin torna dietro la macchina da presa con una produzione particolarmente ambiziosa, caratterizzata da un cast che riunisce alcune delle maggiori star del cinema asiatico e hollywoodiano. Il film ha già ottenuto importanti risultati al botteghino sudcoreano, entrando tra i tre maggiori successi nazionali del 2026.

Hope, di cosa parla il nuovo film e chi sono i protagonisti

La storia è ambientata a Hope Harbor, un remoto villaggio sudcoreano dove la tranquillità viene improvvisamente sconvolta dalla presenza di una misteriosa creatura. Il capo della polizia Bum-seok, interpretato da Hwang Jung-min, e l'agente Sung-ae, interpretata da Hoyeon, vengono incaricati di individuare l'essere responsabile del caos che si sta diffondendo nella comunità.

Nel frattempo, un gruppo di cacciatori guidato da Sung-ki, interpretato da Zo In-sung, si addentra nella foresta per rintracciare la creatura. Quella che sembra una normale battuta di caccia si trasforma però in un incubo: gli uomini scoprono di essere diventati loro stessi le prede di una minaccia molto più grande del previsto.

Il racconto si sviluppa progressivamente verso una tragedia di proporzioni cosmiche, nella quale la paura dell'ignoto, le incomprensioni e i conflitti tra esseri umani contribuiscono ad aggravare una situazione già fuori controllo.

Il cast internazionale comprende Michael Fassbender, conosciuto per X-Men, The Killer e 12 anni schiavo, Alicia Vikander, premio Oscar per The Danish Girl, e Taylor Russell, protagonista di Bones and All. Completano il gruppo Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon e Cameron Britton, già visto nelle serie Mindhunter e The Umbrella Academy.

Scritto e diretto da Na Hong-jin, Hope è prodotto da Forged Films con il finanziamento di Plus M Entertainment. In Corea del Sud il film ha registrato il maggior numero di prevendite tra le produzioni nazionali distribuite nel 2026, confermando il forte interesse del pubblico.

Hope sarà nelle sale italiane dal 5 novembre 2026, dopo alcune anteprime speciali nei formati IMAX ed EPIC organizzate a partire dal 31 ottobre.