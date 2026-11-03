Johnny Depp torna al cinema con Scrooge e gli spiriti del Natale: il trailer, la trama e quando esce in Italia

Johnny Depp torna protagonista al cinema con Scrooge e gli spiriti del Natale , il nuovo adattamento del celebre racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Diretto da Ti West, il film arriverà nelle sale italiane giovedì 12 novembre 2026 , distribuito da Eagle Pictures. Il trailer ufficiale mostra una versione più oscura e inquietante della storia, con l'attore nei panni di Ebenezer Scrooge, il ricco e avaro uomo d'affari destinato a vivere un'esperienza soprannaturale durante la notte di Natale.

Il lungometraggio rappresenta un importante ritorno per Depp, che torna al centro di una grande produzione hollywoodiana dopo alcuni anni di assenza. Accanto a lui troviamo un cast internazionale che comprende Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin e Andrea Riseborough. A rendere particolarmente interessante il progetto è la presenza dietro la macchina da presa di Ti West, regista conosciuto per la trilogia horror composta da X, Pearl e MaXXXine.

Scrooge e gli spiriti del Natale: trama e cast del nuovo film con Johnny Depp

Ambientato nella Londra dell'Ottocento, Scrooge e gli spiriti del Natale racconta la storia di Ebenezer Scrooge, un uomo ricco, solitario e profondamente egoista che considera il Natale una perdita di tempo. La sua esistenza cambia improvvisamente quando, durante la vigilia, riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley.

L'apparizione annuncia l'arrivo di tre spiriti che accompagneranno Scrooge in un viaggio attraverso il Natale passato, presente e futuro. Il protagonista sarà così costretto a confrontarsi con le proprie scelte, le occasioni perdute e le conseguenze del suo comportamento, scoprendo che il destino che lo attende potrebbe essere molto diverso da quello che immaginava.

Il trailer anticipa un'atmosfera gotica e ricca di elementi soprannaturali, con una particolare attenzione alle apparizioni dei fantasmi e alle inquietanti visioni che tormentano il protagonista. Una rilettura che promette di avvicinare il classico di Dickens al cinema horror contemporaneo.

Nel cast, oltre a Johnny Depp, figurano Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Sam Claflin, Andrea Riseborough, Ellie Bamber, Tramell Tillman e Charlie Murphy. La sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern.

Scrooge e gli spiriti del Natale sarà al cinema in Italia dal 12 novembre 2026. Il film arriverà quindi nelle sale in anticipo rispetto alle festi