In un battito, il documentario su Edoardo Bove arriva al cinema per tre giorni
Dopo il drammatico episodio che il 1° dicembre 2024 ha cambiato la sua vita e la sua carriera, Edoardo Bove si racconta in In un battito, il documentario diretto da Giovanni Troilo, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale il 16, 17 e 18 novembre, distribuito da 01 Distribution.
Il film ripercorre i mesi successivi all'arresto cardiaco (tutti i dettagli su Cinefilos.it) che colpì il centrocampista durante Fiorentina-Inter, quando si accasciò improvvisamente sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi. Un momento che ha interrotto bruscamente il percorso di uno dei giovani talenti più promettenti del calcio italiano, aprendo una fase segnata da cure, riabilitazione e interrogativi sul futuro.
Attraverso un racconto personale e intimo, Bove ripercorre il difficile confronto con una nuova realtà: la possibilità di tornare a giocare, le prospettive di una carriera lontano dall'Italia e la necessità di riscoprire la propria identità al di fuori del calcio. In un battito diventa così il racconto di un'esperienza che ha messo tutto in discussione, ma anche della determinazione necessaria per immaginare un nuovo inizio.
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