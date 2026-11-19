Diretto ancora una volta da Francis Lawrence, su sceneggiatura di Billy Ray, il film riporta gli spettatori indietro di 24 anni rispetto agli eventi della saga originale, raccontando la 50ª edizione degli Hunger Games, conosciuta come la Seconda Edizione della Memoria. Un nuovo viaggio nella storia di Panem, destinato ad approfondire uno dei momenti più significativi e drammatici della competizione.

Il cast riunisce interpreti di grande prestigio e giovani talenti: tra i nomi annunciati figurano Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor, affiancati da Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang.

Prodotto da Nina Jacobson e Brad Simpson per Color Force, insieme a Francis Lawrence, il film è supervisionato per Lionsgate da Meredith Wieck e Scott O’Brien. Il romanzo di Collins ha già registrato risultati importanti, con 1,5 milioni di copie vendute nel mondo nella prima settimana, confermando l'attesa per il ritorno cinematografico della saga.