Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 3 arriva su Disney+: al via una nuova avventura tra Titani e profezie
Da oggi, 20 novembre 2026, è disponibile su Disney+ la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la serie fantasy tratta dai bestseller di Rick Riordan. Il nuovo ciclo di episodi porta sullo schermo per la prima volta La maledizione del Titano, terzo romanzo della saga, introducendo una delle avventure più importanti e ricche di conseguenze per il giovane semidio, "Un'avventura fantasy che diventa più oscura e matura insieme ai suoi protagonisti" come si legge nella recensione di Cinefilos.it.
La nuova stagione si apre con una missione particolarmente pericolosa: Annabeth Chase viene catturata dalle forze di Crono e Percy dovrà fare tutto il possibile per salvarla. Affiancato dal fedele Grover, il protagonista si troverà ad affrontare nuovi nemici, liberare una dea tenuta prigioniera e fare i conti con una profezia che potrebbe cambiare per sempre il destino dell’Olimpo.
Tornano nei rispettivi ruoli Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme a Charlie Bushnell e Tamara Smart. Tra le novità del cast figurano invece Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie, interpreti dei fratelli Nico e Bianca di Angelo. Per il debutto, Disney+ rende disponibili i primi due episodi, seguiti da due nuovi appuntamenti ogni settimana. Una nuova avventura che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco per Percy e i suoi compagni.
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