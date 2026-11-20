Da oggi, 20 novembre 2026, è disponibile su Disney+ la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo , la serie fantasy tratta dai bestseller di Rick Riordan . Il nuovo ciclo di episodi porta sullo schermo per la prima volta La maledizione del Titano, terzo romanzo della saga, introducendo una delle avventure più importanti e ricche di conseguenze per il giovane semidio, "Un'avventura fantasy che diventa più oscura e matura insieme ai suoi protagonisti" come si legge nella recensione di Cinefilos.it .

La nuova stagione si apre con una missione particolarmente pericolosa: Annabeth Chase viene catturata dalle forze di Crono e Percy dovrà fare tutto il possibile per salvarla. Affiancato dal fedele Grover, il protagonista si troverà ad affrontare nuovi nemici, liberare una dea tenuta prigioniera e fare i conti con una profezia che potrebbe cambiare per sempre il destino dell’Olimpo.

Tornano nei rispettivi ruoli Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme a Charlie Bushnell e Tamara Smart. Tra le novità del cast figurano invece Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie, interpreti dei fratelli Nico e Bianca di Angelo. Per il debutto, Disney+ rende disponibili i primi due episodi, seguiti da due nuovi appuntamenti ogni settimana. Una nuova avventura che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco per Percy e i suoi compagni.