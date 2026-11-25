Ti presento i Fotter arriva oggi al cinema: Ben Stiller e Robert De Niro tornano nella saga cult
Da oggi, 25 novembre, arriva nelle sale italiane Ti presento i Fotter, quarto capitolo della celebre saga comedy inaugurata nel 2000 con Ti presento i miei, "un film che piacerà agli appassionati del franchise ma anche a chi si approssima a quest'universo comico per la prima volta", come si legge nella recensione di Doriana Gatta su Cinefilos.it. Diretto da John Hamburg, già sceneggiatore dei precedenti film, il nuovo appuntamento riporta sul grande schermo alcuni dei personaggi più amati del franchise, con il ritorno di Ben Stiller e Robert De Niro.
Questa volta, però, gli equilibri familiari sono destinati a cambiare. Greg Fotter (Stiller) si ritrova infatti a fare i conti con una nuova generazione: suo figlio Henry (Skyler Gisondo) è ormai adulto e ha intenzione di sposare Olivia (Ariana Grande), una donna determinata che conquista rapidamente il resto della famiglia, compreso il temibile Jack Byrnes (De Niro). Greg, al contrario, nutre forti sospetti nei confronti della futura nuora e decide di fare tutto il possibile per smascherarla.
Accanto ai protagonisti tornano anche Teri Polo, Blythe Danner e Owen Wilson, mentre tra le new entry figurano Beanie Feldstein ed Eduardo Franco.
Distribuito da Eagle Pictures, Ti presento i Fotter punta a riportare al cinema l'umorismo e le dinamiche familiari che hanno reso popolare una delle saghe comiche più riconoscibili degli ultimi venticinque anni.
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