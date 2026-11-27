Trentaquattro giorni prima di entrare in carcere, Elizabeth Holmes decide di aprire le porte della propria quotidianità a una troupe cinematografica. Da questa scelta prende forma You Can See Everything , il documentario che racconta gli ultimi giorni di libertà della fondatrice di Theranos, protagonista di uno dei più clamorosi scandali della Silicon Valley. Il film, "un documentario inquietante e ambiguo che, attraverso il ritratto di Elizabeth Holmes, mette in discussione il rapporto tra verità, manipolazione e narrazione mediatica", come si legge nella recensione di Mattia Pasquini su Cinefilos.it , arriva oggi al cinema per tre giorni, dal 27 al 29 novembre, dopo essere stato presentato in anteprima nazionale al 44° Torino Film Festival.

Holmes aveva conquistato il mondo della tecnologia e della finanza con una promessa rivoluzionaria: effettuare centinaia di analisi mediche utilizzando una sola goccia di sangue. Una visione che le aveva garantito investimenti miliardari e l'attenzione di personalità influenti, prima che emergesse la verità sull'inefficacia della tecnologia sviluppata da Theranos. Condannata per frode, l'imprenditrice si prepara così ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Quello che inizialmente sembra un ritratto ravvicinato di una donna ormai al centro di uno scandalo giudiziario si trasforma, nel corso di tre anni di riprese, in un'indagine sul rapporto tra realtà e rappresentazione. La presenza della macchina da presa e la relazione tra Holmes e chi documenta la sua vita introducono infatti un ulteriore livello di ambiguità: quanto di ciò che vediamo è autentico e quanto appartiene a una precisa costruzione dell'immagine pubblica?

You Can See Everything supera così i confini del racconto biografico per interrogarsi sul potere della narrazione, sulla manipolazione della verità e sulla responsabilità di chi osserva. Un'occasione per tornare su un caso che ha messo in discussione il mito dell'innovazione a ogni costo.