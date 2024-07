Giffoni sport: ecco il programma della nuova anima di #Giffoni54

Giffoni Sport è la nuova anima di #Giffoni54 interamente dedicata al mondo delle discipline sportive. Dal 20 al 27 luglio, l’area dell’Antica Ramiera e lo stadio comunale G.Troisi di Giffoni si trasformeranno nella casa dello sport. Attività, conoscenza, dibattiti, confronti, emozioni. L’illusione della distanza , tema della 54esima edizione del festival, verrà rapportato interamente in chiave sportiva, in una danza tra fisico e conoscenza, passione e arte. Un format innovativo, destinato agli appassionati ma anche ai cultori delle varie discipline. Una palestra di vita, protagonisti di un unico gioco da vivere senza limiti di spazio né di tempo!

Giffoni, il programma sportivo per la 54esima edizione

Sabato 20 luglio - Si parte con la grande storia di GIACOMO JACK SINTINI, palleggiatore di volley e grande storia. PLAY4FUTURE, realtà fondata nel 2008, spiegherà il compito non solo di scendere in campo e vincere ma anche per educare e sensibilizzare i giovani atleti su tematiche sociali cruciali. Ampia la presenza del “Team Sport e Salute Illumina”, progetto che ha come obiettivo quello di promuovere i valori sociali ed educativi dello sport e i corretti stili di vita attraverso il coinvolgimento di una grande squadra composta da campioni non più in attività agonistica, che hanno fatto la storia dello sport italiano e che oggi sono al servizio dello sport di tutti. Nella prima giornata, Giffoni ospiterà LUIGI MASTRANGELO, volto iconico del volley, e STEFANO MANISCALCO, karateka due volte Campione del Mondo. Seguirà MARTIN CASTROGIOVANNI, uno dei piloni destri del rugby più stimati sulla scena internazionale. Uomo chiave della prima linea italiana per quasi quattordici anni con centodiciannove presenze. Presente DANILO FANFANO, ex lottatore e CEO di Etika, app riservata a chi ama il fitness ed è attento ad avere un’alimentazione sana e a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un miglioramento personale. Si chiuderà con FEDERICA CAPPELLETTI, presidente della Divisione di Calcio Femminile FIGC e moglie del compianto Paolo Rossi. Brilla anche la presenza di MARCO NOSOTTI, firma e volto storico di Sky Sport, inviato al seguito della Nazionale Azzurra e delle principali squadre italiane ed europee, con un passato da calciatore professionista.

Domenica 21 luglio - Si aprirà con un panel sulla prevenzione curato dal professor GUIDO BASTIANELLI, specialista in Audiologia e Otorinolaringoiatria. Spazio poi a VERONICA BALDACCINI, giornalista e opinionista, tra le firme più autorevoli di Sky Sport con lo sguardo proiettato allo storytelling. Per il “Team Sport e Salute Illumina” sarà presente ANDREA MINGUZZI, campione olimpico a Pechino 2008 nella disciplina greco-romana. Con la sezione Impact!, nella Sala Blu della Multimedia Valley, è previsto l’incontro con LEONARDO BONUCCI, iconico difensore italiano, il suo palmares annovera: 9 Scudetti, 5 Coppa Italia e 5 Supercoppa Italiana. Con la Nazionale fu tra i protagonisti della vittoria storica di Euro 2020. Esperienza, personalità e soprattutto tanti insegnamenti per i nostri ragazzi nel nome del suo grande impegno verso il mondo giovanile. Spazio poi al Volley: parola ad ANGELO LORENZETTI, allenatore vincitore di 5 Scudetti in quattro città e campione d’Italia con Perugia. A seguire MAURO BERRUTO, già commissario tecnico della Nazionale di pallavolo maschile italiana e ora deputato della Camera dei deputati.

Lunedì 22 luglio - Si respirerà aria di Olimpiade con STEFANO PANTANO, ex schermidore, tre volte campione del Mondo nella Spada e ora commentatore tv. Spazio poi a LELLO MARANGIO, ex atleta paraolimpico, umorista, autore, regista e sceneggiatore. Grande attesa anche per il basket, con FEDERICO GRASSI, presidente della GEVI NAPOLI campione della Coppa Italia, che racconterà l’esperienza da numero uno del club partenopeo. Verranno esposte le Coppe Italia di Lega A1 e A2 vinte nelle ultime stagioni. Presente anche GIUSEPPE PASINI, presidente della Feralpi Salò che porterà l’esempio della gestione societaria e delle tante attività collaterali. Informazione, racconto, emozione: come comunicare lo sport, le sue storie, i suoi campioni, sarà l’argomento di discussione con FEDERICO FERRI, direttore responsabile di Sky Sport, presente in Sala Blu Impatto Giovani per l’incontro con la sezione IMPACT!, con protagonista i ragazzi dai 18 ai 35 anni che ragioneranno sull’attualità e s’interrogheranno sul futuro. Serata emozionante per tutti i ragazzi: l’attore STEFANO FRESI sarà protagonista del monologo-evento Io & Ayrton del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia. L’evento sarà introdotto da VERA SPADINI, padrona di casa della MotoGP su Sky.

Martedì 23 luglio - Si aprirà con il collegamento con DAVIDE CASSANI, dirigente sportivo, ex ciclista nonché commissario tecnico e commentatore televisivo. Dalla bici alle moto, con LUCA MARINI, pilota MOTOGP, presente a Giffoni in un evento powered by Comix. Spazio poi alle auto: in collaborazione con ACI, da anni al fianco di Giffoni, sarà presente il presidente ANGELO STICCHI DAMIANI. Insieme a lui ANDREA KIMI ANTONELLI, pilota automobilistico italiano, due volte campione 2 volte Campione Europeo Kart e protagonista in Formula 2 con la Prema Racing. Sempre legato ai motori, la grandezza del colosso Ferrari verrà espressa dall’attesissimo incontro con PIERO FERRARI, Vice Presidente e Amministratore non esecutivo della società Ferrari spa. LUANA PILIA sarà il volto del “Team Sport e Salute Illumina”. Il giornalismo sarà centrale con la presenza di MARIO GIUNTA, nella squadra dei conduttori di Sky Sport, volto degli studi dedicati alla UEFA Champions League su Sky e recentemente impegnato agli Europei di calcio. A seguire VERA SPADINI per raccontare l’attualità legato al mondo dei motori.

Mercoledì 24 luglio - La forza di volontà e la passione per lo sport sono i valori che diffonderà MARCO OLMO, ultramaraoneta italiano, vincitori di numerosi ultra trail. Gradito ospite del “Team Sport e Salute Illumina” sarà MASSIMILIANO ROSOLINO, campione olimpico nel nuoto a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. Tocca poi al basket, alla realtà di TAM TAM BASKET, associazione sportiva dilettantistica dal forte impatto sociale sulla vita dei ragazzi e delle ragazze, nati in Italia da genitori provenienti da nazioni africane. L’esperienza nel mondo dell’atletica e i grandi successi internazionali saranno il punto centrale della chiacchierata con ANDREW HOWE, ex lunghista e velocista italiano, detentore del record nazionale del salto in lungo. L’aura di leggenda continuerà con ANDREA ZORZI, ex pallavolista due volte campione del Mondo e ora commentatore tv, presente a Giffoni in collaborazione con Mitsubishi Electric. Il racconto della gesta dei grandi dello sport, il saper informare ed emozionare attraverso il connubio di immagini e parole sarà l’argomento dell’incontro con GIORGIO PORRÀ, firma storica di Sky Sport e autore di produzioni originali cult come l’ ”Uomo della Domenica”. In collegamento GIANLORENZO BLENGINI, ex ct della Nazionale.

Giovedì 25 luglio - Si aprirà con MAURIZIO COMPAGNONI, telecronista e voce iconica di Sky Sport. Poi MARCO BISACCHI, giornalista di Radio Sportiva. Nel corso del panel anche i collegamenti on il direttore MICHELE PLASTINO e ANDREA CAPRETTI. Seguirà poi l’incontro con gli SPECIAL OLYMPICS ITALIA, realtà legata a Mitsubishi Electric che favorisce l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva anche attraverso la pratica sportiva, con programmi nelle scuole e iniziative di promozione presso le comunità. Il volley sarà protagonista con VALERIO VERMIGLIO del “Team Sport e Salute Illumina”, storico palleggiatore della nazionale e argento alle Olimpiadi 2004. Il sociale e soprattutto una nuova idea di società sarà l’argomento anche dell’incontro con il CENTRO STORICO LEBOWSKI, realtà fiorentina che punta a rivoluzionare gli stereotipi legati al dilettantismo. La magia dello sport, l’arte della radiocronaca e del racconto saranno gli elementi principali dell’incontro con RICCARDO CUCCHI. Infine uno sguardo sull’attualità del calcio, riflessioni sul connubio fra club e storia con MAURIZIO MILAN, amministratore delegato U.S. SALERNITANA 1919, presente ad un evento con il Sistema Documentario Giffoni 50.

Venerdì 26 luglio - Sky Sport sarà presente con DANIELE BARONE, voce e volto della Serie B su Sky,oltre che della pallanuoto e del Calcio a 5. Per il “Team Sport e Salute Illumina” ANDREA LO CICERO, figura iconica del rugby. Uno dei più grandi imprenditori made in Italy ed impegnato attivamente nello sport con la VIRTUS BOLOGNA come MASSIMO ZANETTI parlerà ai ragazzi. La comunicazione all’interno del club, la centralità dei rapporti con la stampa e l’utilizzo dei social come canali istituzionali sarà oggetto di discussione con GIUSEPPE SAPIENZA, ex responsabile della comunicazione di Milan e Reggina. L’evoluzione e la trasformazione del calcio femminile sarà invece spunto di riflessione con KATIA SERRA, ex atleta e ora opinionista.

Sabato 27 luglio - Giffoni Innovation Hub e Havas Life Milan terranno una masterclass sul ruolo positivo dello sport sui giovani e sulla loro salute mentale, sugli aspetti positivi legati all’integrazione sociale e che aiuta a ridurre i sentimenti di isolamento, solitudine, discriminazione, rabbia e alienazione. L’evento è patrocinato dal Ministero della Salute. Alla mattinata prenderanno parte ALBERTO SIRACUSANO, coordinatore del Tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale; BENIAMINO QUINTIERI, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo; LUIGI MAZZONE, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile; CINZIA NIOLU, Presidente Sezione Psichiatria dell’Adolescenza – Società Italiana di Psichiatria dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata 2; GIULIO CORRIVETTI, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno, GIOVANNI SACRIPANTE, responsabile Nazionale DCPS per la FIGC. Presenti anche diversi ex campioni sportivi che porteranno sul palco la loro esperienza. A chiudere l’evento Giffoni sarà OUSMANE DIOP, cestitsta senegalese della Dinamo Sassari e storia di integrazione, passione e forza di volontà. Preziosa la presenza di ALESSIA FILIPPI del “Team Sport e Salute” che chiuderà l’evento.