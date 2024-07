Giffoni Sport, Carlo Ancelotti: la classe non è acqua

Anche Carlo Ancelotti al Giffoni Film Festival. Oggi, sabato 20 luglio, l'allenatore ha preso parte ad un incontro per via telematica con gli oltre 200 ragazzi della sezione Impact! , provenienti da tutta Italia, oltre che gli Sport Ambassador di Giffoni Sport .

Ancelotti: "Il calcio? La parte più nobile di questo mondo"

"Siamo in preparazione per la nuova stagione. Abbiamo iniziato con pochi giocatori, ma bene o male siamo a buon punto: domani giorno libero (ride, n.d.r.). In un gruppo di lavoro, in cui si sta insieme tutto il tempo e tutti i giorni, andare al di là delle relazioni professionali è importante. Bisogna avere obiettivi comuni, e iniziare da lì il percorso anno per anno".

Riguardo al suo lavoro, l'allenatore ha poi dichiarato: "Il calciatore è la figura più nobile e più sana di questo mondo. Questo mondo è complicato, e lo sport è la parte buona di esso. La relazione tra allenatore e calciatore deve essere stabile e profonda. Io sono felice e mi piace molto quello che faccio: allenare. Sto portando avanti la passione che avevo da piccolo, non potendolo fare sul campo, lo faccio dalla panchina. Il calcio mi piace: mi piaceva praticarlo e mi piace ancora di più studiarlo".

Il mister ha poi offerto la sua visione personale dello sport: "Non c'è limite ai miglioramenti, lo sport è importante non solo per i grandi professionisti, ma per tutta la comunità. Lo sport insegna soprattutto una cosa, a parte il rispetto o la disciplina: andare oltre i propri limiti".

Sugli obiettivi futuri, Ancelotti ha invece detto: "Sto per iniziare la mia 29esima stagione. Non so quando smetterò, ma ho un obiettivo prossimo e ben chiaro in testa: voglio viaggiare di più. Mi piacerebbe passare anche più tempo con la mia famiglia. Ma se continuo a mantenere questo stesso entusiasmo allora continuerò. A me piace stare con la squadra quotidianamente e preparare le partite, è impagabile".

L'allenatore ha poi concluso la sua chiacchierata con un parere sul calcio femminile: "Il Real Madrid, che alleno, ha una squadra femminile in evoluzione. Il Barcellona femminile domina e la Nazionale è campione del mondo. Anche negli Stati Uniti o in Canada, il calcio in questi Paesi è molto sviluppato. È difficile dire che possa arrivare al livello maschile, ma le nuove generazioni si stanno avvicinando molto anche al calcio femminile".