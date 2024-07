Giffoni Sport, Alessandro Ossola: dall'applicazione della protesi alla rinascita

Ossola: "Obiettivo Parigi 2024"

"Il mio obiettivo è arrivare a fare le Olimpiadi in questo momento, è stata una fortuna che siano passati solo 3 anni dall'ultima perché ho 36 anni, sportivamente parlando sono tanti. Ma le migliori prestazioni le ho raggiunte proprio quest'anno, paradossalmente, dato che poche settimane fa ho raggiunto un nuovo record".

Riguardo al suo rapporto col passato, l'atleta ha detto: "Certe volte nella vita succedono cose che fanno crollare i propri castelli di carta. Il mio è caduto con un soffio di vento. Ho fatto un incidente in moto e ho perso mia moglie, oltre che una gamba. Ora indosso una protesi e mi vedete sorridente e propositivo. Ma fidatevi, non è stato facile. Grazie allo sport sono venuto fuori da questo periodo nero. Venivo dal calcio a 5, ero capitano, e quando ho provato a rientrare in campo è stato emozionante ma mi sono reso conto che non era più la stessa cosa".

Riguardo alla fede, invece, Ossola ha dichiarato: "Credo in qualcosa, ma sono riuscito a reagire con metodi precisi. Io sono solare e positivo di natura. La mia famiglia mi è stata molto vicino, come anche i miei amici. Tutte queste componenti mi hanno portato a reagire. Mi hanno definito in tanti modi, ma io mi sento semplicemente come una persona che non si è arresa. La paura viene vista in maniera negativa, ma secondo me è una sensazione primordiale e che ci salva. Ci aiuta a sopravvivere. È negativa solo quando è invalidante. Avere una protesi mi ha cambiato la vita. Atleti di tutto il mondo vengono proprio qui in Italia per farsene realizzare una".

Ossola ha poi iniziato a rispondere alle domande degli Sport Ambassador: "Il mio percorso mi ha spronato a fondare la mia associazione. Non volevo che chi si trovava in una situazione simile alla mia, avesse gli stessi dubbi e le stesse inquietudini".