Giffoni Sport, la storia delle Olimpiadi con Mauro Berruto

Berruto: il salto da un campo di pallavolo alla Camera dei Deputati

Dopo aver recitato una poesia ispirata al mondo classico, in particolare al viaggio di Odisseo verso la sua isola natale (Itaca), l'ex ct ha parlato delle Olimpiadi agli Sport Ambassador.

"Ho avuto la fortuna di parteicpare sia alle Olimpiadi di Atene 2004, come assistente allenatore, sia a quelle di Londra 2012. Vorrei raccontarvi cosa ho imparato da queste due esperienze. Innanzitutto, per poterci arrivare e vivere l'esperienza con pienezza, servono caratteristiche che ho riscontrato in tutti gli atleti che conosco che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici. È un processo lungo, che richiede anni e anni di preparazione. Ci si allena per una carriera intera, per una partita che può durare anche solo 12 minuti. Non ci si può innamorare di un singolo gesto tecnico. Bisogna assumersi la piena responsabilità di ciò che si sta facendo. In tanti, atleti o allenatori, provano a giustificare una sconfitta. Nel momento in cui succede qualcosa che rompe i piani, allora lì si inizia a delegare agli altri quello che è successo o non successo. Bisogna poi mantenersi forti anche quando è difficile. Lo testimonia la storia stessa dei Giochi Olimpici, che non sono sempre stati lineari. Noi italiano, ad esempio, siamo in grado di fare grandi cose ma spesso ce lo dimentichiamo".

L'ex ct ha poi voluto parlare della sua esperienza alla Camera dei Deputati: "Sono ormai due anni che mi sono buttato in questa esperienza. Vi dirò, quando ho saputo che era ufficiale mi sono emozionato. Credo che lo sport mi abbia aiutato e mi stia ancora aiutando moltissimo anche in questa avventura".