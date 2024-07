Giffoni Sport, Stefano Pantano: "Valori dello sport? Universali, sono per tutti"

Ora è commentatore in TV, ma Stefano Pantano è stato uno schermidore, tre volte campione del Mondo per la Spada. Con lui si apre la giornata di lunedì 22 luglio all' Antica Ramiera di Giffoni.

Pantanto: "Lo sport è importante, non privatevene"

"A breve inizierà la mia quarta Olimpiade, tra quelle che ho fatto sia da atleta che da commentatore. So che quest'anno la cerimonia di apertura sarà diversa, non vedo l'ora di scoprire come andrà. A livello emotivo quest'anno sarà più gestibile, le scorse volte ho dovuto commentare anche le prestazioni di alcuni compagni di squadra, non è stato semplice".

Pantano ha poi iniziato a rispondere alle domande degli Sport Ambassador: "Lo sport è molto importante ragazzi. Dovete allenare il corpo. Ma attenzione: non sottovalutate la mente. È importante portare avanti sia lo studio che lo sport, perchè se una delle due cose viene meno allora neanche l'altra funziona bene".

Infine, una parentesi proprio sul Giffoni Sport: "È un'intuizione meravigliosa, perchè far sposare il cinema allo sport è geniale. Negli ultimi anni il cinema e il teatro hanno aiutato nel raccontare lo sport e nel farlo bene. Tante storie sono riuscite ad ottenere un po' di attenzione mediatica e a trasmettere un bel messaggio".