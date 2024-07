Lello Marangio a Giffoni: tra la scrittura e lo sport

Tra cinema e sport, Marangio parla agli Sport Ambassador

"Continuo a fare sport, non mi sono mai fermato. Lo sport è necessario per tutti, figuriamoci per i disabili. Mi sono innamorato del nuoto da piccolino e lo faccio da 40 anni. Io ho una protesi e, per i disabili protesizzati, stare liberi in acqua è una sensazione bellissima. Io sono nato nel '59, e fui contagiato dalla polio. Quello è un virus particolare, non sai mai dove ti colpirà. A me ha colpito le gambe e la schiena. Ci sono persone che hanno sogni impossibili. Il mio? Mi piacerebbe tanto camminare a piedi nudi sulla spiaggia. Niente di più semplice".

Marangio ha poi voluto parlare della sua disabilità: "Io parlo della mia disabilità con molta ironia. Non mi piace piangermi addosso. Voglio avere la libertà di parlarne come meglio credo, perché le sensazioni che ho provato sono mie e basta. Dopo la polio, sono stato contagiato anche dal virus dell'umorismo. Tanto questo problema nessuno me lo toglie".

L'ex atleta paralimpico ha poi parlato di come si è avvicinato al nuoto: "Stavo facendo una doccia e sono caduto. Sembra un inizio strano, ma mi ruppi una gamba e mi sono avvicinato allo sport paralimpico. In 15 anni ho vinto un bel po' di medaglie e partecipato a tanti campionati. La cosa più pazza che ho fatto? La traversata dello stretto di Messina, in Sicilia. Con la disabilità sono diventato un po' folle, ma in questi anni mi sono divertito come non mai. Tutt'ora nuoto ancora, 3 giorni alla settimana".

Infine, Marangio ha parlato del suo cambio vita e della sua attività di umorista: "Ho abbinato l'umorismo alla disabilità. Il primo libro che ho scritto testimonia tutto questo. È arrivato al dodicesimo posto della classifica nazionale di libri più venduti, e l'ho presentato in tantissime città. Ma io faccio tante cose, non sono solo un disabile e non voglio essere ricordato come tale. Quindi ho scritto tanti altri libri che vanno oltre la mia disabilità".