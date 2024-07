Anche la GeVi Napoli a Giffoni: dalla Coppa Italia alla prossima stagione

Anche il basket per gli Sport Ambassador

"Volevamo che il movimento del basket a Napoli crescesse. Napoli è una città enorme e il basket doveva esserci, a tutti i costi. Avevamo delle grosse aspettative ed era necessario che venissero soddisfatte. Le difficoltà le abbiamo avute e bisognava organizzare la società in maniera più strutturata".

Il presidente ha poi iniziato a parlare del processo di ricostruzione del team partenopeo: "I giocatori di Milano costano il doppio rispetto a quelli di Napoli. Qui al Sud ognuno tende a tenersi il proprio orticello e si porta avanti una politica che secondo me è sbagliata".

Grassi non ha potuto non parlare della vittoria della Coppa Italia, ottenuta dopo 18 anni: "Le difficoltà ci sono state. Bisogna sempre andare avanti a piccoli passi, non si può avere tutto e subito. Da quando siamo in Serie A abbiamo sempre fatto tutto il possibile per fare contenti i tifosi. La Coppa che abbiamo vinto quest'anno è dei tifosi".

Infine, il presidente ha parlato del suo rapporto con i giovani: "Io sono il primo che va a vedere le partite delle giovanili. Da sempre seguiamo i ragazzi nel loro intero processo di formazione. Quest'anno abbiamo fatto tanti progetti, davvero davvero tanti. Ora abbiamo un nuovo progetto in ballo, non posso svelare i dettagli, ma vi dico che comprenderà tutti i quartieri della città e darà molto spazio ai giovani".