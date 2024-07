Mario Giunta arriva a Giffoni Sport: quattro chiacchiere sul giornalismo sportivo

Mario Giunta: tra storytelling e giornalismo

Il giornalista ha iniziato parlando dei primi anni della sua carriera: "Ho iniziato da giovanissimo. Avevo 16/17 anni e avevo questa passione per il giornalismo. Ho iniziato a scrivere per i primi siti romani. Poi ho iniziato con la radio, che è una cosa che vorrei riprendere a fare. Ho iniziato seguendo la pallacanestro, perché all'epoca a Roma andava forte. La radio è una bellissima palestra, anche se per i giocatori e gli uffici stampa è un incubo. Nel 2008 scopro che Sky stava per aprire un nuovo canale: Sky Sport 24. Nessuna risposta per mesi, quindi zero speranze. Arriva luglio e vado a giocare a calcetto con dei miei amici. Torno nello spogliatoio e trovo 57 chiamate di mia madre. Inizialmente mi preoccupo, ma poi lei mi dice che il vice direttore di Sky aveva chiamato a casa e dovevo andare su a Milano per una sostituzione estiva. Arrivo a Milano e quel giorno ho firmato il primo contratto con Sky. Da quella volta è diventata la mia casa".

Giunta ha poi parlato della sua trasmissione, il Fanta Show: "Facciamo molto casino, ma ci teniamo molto alla trasmissione. Perché? Semplice, perché abbiamo bisogno di divertirci e vogliamo portare dei contenuti più leggeri anche agli spettatori. È anche un modo per far avvicinare i ragazzi al mondo della televisione".

Successivamente, il giornalista ha parlato di come l'età cambi il modo in cui è vista la richiesta di collaborazione, nei confronti di alcune emittenti, per chi fa il suo mestiere: "Non abbiate mai paura di proporvi ad aziende, qualunque sia l'età che avete. In tanti pensano che mandando il curriculum a Sky non verranno neanche considerati. Ma perché no? Chi dice di no? Non ponetevi alcun veto".

Infine, una parentesi su Giffoni: "Ero stato avvertito che fosse divertente, posso confermare che è così. È il mio primo anno qui, credo che voi siate dei veterani invece. Devo ammettere che è un onore per me aver ricevuto questo invito".