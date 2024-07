Giffoni Sport, Vera Spadini spiega cosa significa raccontare i motori

Spadini: raccontare i motori

Rispondendo a una domanda degli Sport Ambassador di Giffoni Sport, Vera ha spiegato il metodo con cui si prepara alle sue interviste: “Io sono una secchiona. A ogni gara studio tantissimo, preparo pile e pile di file e di documenti sui piloti e le piste. La cosa più importante in un’intervista per me è la preparazione. La seconda è anche il miglior consiglio che possa darvi: ascoltare. Non bisogna pensare già a quello che si vuole dire dopo, ma ascoltare quello che ci viene detto e creare un dialogo in cui subentra il terzo fattore di successo di un’intervista: l’empatia. Fondamentale per creare la relazione con chi parliamo”.

Per darci un riscontro pratico di questi preziosissimi consigli Vera ci ha portato un esempio di un’intervista fatta da lei a Pecco Bagnaia, in cui ha abilmente coinvolto anche Valentino Rossi, chiedendo ai nostri ambassador quali fossero stati i fattori che l’hanno resa un’intervista ben riuscita. I ragazzi hanno centrato il punto, dando il là a Veronica per una lezione di giornalismo preziosissima: "Quello che noi proviamo a fare è creare familiarità all’interno dei collegamenti, riuscendo a informare e a divertire allo stesso tempo. Se riesce quello allora è un buon lavoro.”