L'Antica Ramiera apre le porte all'atletica: Andrew Howe arriva a Giffoni Sport

Howe: "Aspetto con ansia Parigi 2024"

"Questa sarà un'Olimpiade molto bella. Poi anche il luogo, Parigi, la renderà fantastica. Io ci sono andato lì e c'era davvero una bella atmosfera. Credo che sarà una cosa nuova e non vedo l'ora di vedere tutte le novità. L'Italia sta tirando fuori campioni molto belli e questo mi rende molto felice perché abbiamo vissuto anni davvero difficili. Spero di rivedere un'Olimpiade con un trionfo italiano come accaduto nel 2020".

Il velocista ha poi iniziato a rispondere alle domande degli Sport Ambassador: "Da piccolo avevo tanti idoli. I ragazzi di oggi guardano i calciatori o i tennisti, mentre i miei idoli forse non sanno neanche chi sono. Mi sono sempre posto l'obiettivo di diventare migliore di loro. E ai ragazzi della generazione che sta gareggiando adesso dico sempre di prendere spunto ma prefissarsi di fare meglio. La prima gara della mia vita era salto in lungo, avevo 19 anni e vinsi. Poi mi sono avvicinata ai 100 metri".

La preparazione fisica: "Vorrei fare qualche altra gara a settembre, perché voglio chiudere in maniera positiva. Tra infortuni e problemi vari, alle Olimpiadi non ho mai dato il massimo e questo non mi rende soddisfatto al 100%. In questo periodo mi concentro molto sulla palestra, sui pesi. Il tutto deve essere contornato dal mangiare sano. Però ogni tanto qualche sgarro me lo posso anche concedere. Per le gare è molto diverso".

Il suo rapporto con l'ansia: "Sono uno che gestisce l'ansia. L'ansia è una cosa che va gestita altrimenti non riesci a rendere come dovresti. Pensare troppo non aiuta. Lo staff in questo svolge un ruolo importantissimo. Le persone che lavorano con te sanno sempre cosa dirti".