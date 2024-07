Marco Bisacchi di Radio Sportiva: a Giffoni in nome del giornalismo sportivo

Anche Radio Sportiva all'Antica Ramiera di Giffoni

"Bellissimo questo contesto di Giffoni, in particolare Giffoni Sport. Radio Sportiva è contenta di essere qui, ci sembra di essere in un film. Il nostro lavoro è raccontare lo sport. Non trasmettiamo musica, ma il nostro obiettivo è trasmettere emozioni": esordice così Marco, per parlare della sua esperienza.

Innanzitutto un'introduzione sull'emittente: "Radio Sportiva è nata nel 2010, ha raggiunto il milione di ascolti e ora copre quasi tutta la Nazione. Il nostro gruppo di lavoro è molto molto importante, e il direttore è Michele Plastino: un nome molto molto importante del nostro settore. In questi quasi 14 anni di vita abbiamo messo su una radio oggettiva ma colloquiale".

Ma approfondiamo meglio questo discorso del tifo: "Quando si parla di calcio viene sempre chiesto da che parte si è, ma per noi è obbligatorio essere il più oggettivi possibile. Essere cronista non significa non avere passione, ma significa capire i limiti che impone una professione. L'opinione di un giornalista può anche essere smentita, ma serve sempre avere un linguaggio e un modus operandi adeguato".

Poi, qualche parola è dovuta allo stesso Giffoni Film Festival: "È la prima volta che vengo a Giffoni, sembra essere una dimensione a parte. I giovani hanno un ruolo centrale e non solo a parole. Lo sport spesso sembra essere figlio di un dio minore. Ma ha anche una sua nobiltà e può offrire qualcosa in più ai ragazzi, che sono i veri protagonisti del Festival".