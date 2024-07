Giffoni Sport, Alberto Monguidi apre la giornata di venerdì 26 luglio

Responsabile della Comunicazione della Lega Serie B . Ex giornalista di Polis, ex Ufficio stampa del Parma Calcio, già capo dell’Ufficio Stampa del Comune di Parma. È stato lui ad aprire la giornata di venerdì 26 luglio per Giffoni Sport : Alberto Monguidi.

Monguidi in collegamento con gli Sport Ambassador

Innanzitutto, qualche parola su cosa significa lavorare in Serie B: "La chiave è sempre come identificare una lega. Quello che abbiamo sempre sostenuto è che ogni lega deve sempre essere un'identità. Cn comunicatore deve sviluppare questo tema nel modo più consono possibile. La comunicazione deve essere solo l'effetto finale di quello che si sviluppa nei piani più alti".

Poi, che tipo di rapporto ha con i giocatori stranieri: "Il campionato degli italiani significa che giocano gli italiani e giocano tutte le regione. Cerchiamo di sviluppare i rapporti fra le squadre e il territorio con gli incentivi. Cerchiamo di sviluppare la territorialità anche perchè la centralità del territorio deve essere rilevante. Cerchiamo sempre di mantenere questo forte legame".

Infine, quali sono i problemi del calcio italiano: "Il problema in Italia è culturale, e c'è pessimismo in merito alle possibili evoluzioni dello scenario. Mettiamo da subito alla gogna l'assenza di risultati e non lasciamo il tempo di costruirli, motivo per cui non riusciamo a trasformare nell'alto livello i risultati che abbiamo nelle competizioni giovanili".