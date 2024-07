Giffoni Sport, ancora Sky: ospite all'Antica Ramiera Daniele Barone

Giffoni Sport continua la collaborazione con Sky Sport

Innanzitutto, parliamo di giovani e perché non riusciamo a valorizzarli: "È un vecchio tema. Il calcio ha una somma di valori eccezionali che lo rendono un bello sport. Tanti ragazzi bravissimi li abbiamo scoperti in Serie B e poi valorizzati in Serie A. La Serie B è piena di talento. Ma è raro che succeda così, perché culturalmente siamo esterofili. Ci piace andare per altri lidi. E così facciamo fatica perché poi all'estero non riusciamo a spingere o a vincere partite".

Poi, una riflessione su cosa significa commentare la Serie B e perché lo fanno così poche persone: "Mai come quest'anno abbiamo avuto un numero elevatissimo di commentatori per la Serie B. È una serie bellissima da commentare, non concepisco che non siamo in tanti a coprirla. Nell'ultimo triennio DAZN ne ha avuti 10, noi 3. A livello di forma, la Serie B è il campionato migliore. Anche a livello di forma, con l'introduzione dei playoffs, premia molto di più".

Infine, anche un po' di sana competizione coi colleghi: "Si è giunti a questo sistema di condivisione dello stesso pasto. Noi a Sky abbiamo goduto di un'esclusiva clamorosa, abbiamo fatto il bello e il cattivo tempo, come si suol dire. Ora, c'è un po' di concorrenza ma può essere anche sana. Inevitabilmente il direttore non può schierare tutti a coprire le partite, perché ce n'è un numero determinato. Ma è una questione sana, perché semplicemente qualcuno deve rimanere fuori per forza".