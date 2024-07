Giuseppe Sapienza arriva a Giffoni Sport: quattro chiacchiere su come "comunicare" il calcio

Giuseppe Sapienza è ex responsabile della comunicazione di Milan e Reggina. Con gli Sport Ambassador dei Giffoni abbiamo parlato di come si gestisce la comunicazione all’interno del club, la centralità dei rapporti con la stampa e l’utilizzo dei social come canali istituzionali.

Calcio e comunicazione: ne parliamo con Sapienza

Innanzitutto, un esordio su cos'è lo sport e cosa significa: "Qual è il motivo per cui lo sport si chiama così? C'entra il latino ovviamente. È difficile far parte di un sistema che ha un nome ben preciso e non conoscerne l'etimologia. Il fatto che non ci venga in mente è perché lo abbiamo assimilato come normalità. Una volta le città erano fortificate, e c'erano tante attività diverse. Ma, fuori dalle mura, c'erano tanti spazi. Qui si potevano praticare attività atletiche o ginniche. Lì ci si sfogava, ci si dava alla cultura fisica. Quindi, la parola significa attività ludico-sportiva al di fuori delle mura. Ricordate tutto questo, per tenere a mente l'importanza dello sport".

Poi, qualche parola sulle fake news: "Quando una notizia è davvero fake, allora basta non darci peso. Non c'è bisogno di smentirla, non sempre è necessaria la comunicazione ufficiale. Imparate a distinguerle, le fake news lasciatele lì dove sono".

Infine, quali sono le regole per essere un buon giornalista? "Un buon comunicatore è aperto, socievole, cordiale. Non si può essere buoni comunicatori senza avere queste caratteristiche. Bisogna partire da questo presupposto. Il percorso lo richiede e spesso bisogna piegarsi all'interno di questo percorso. Quando si parla di calcio con un avvocato, allora bisogna adattarsi usando un linguaggio appropriato. Quando si parla con un tifoso arrabbiato, stessa cosa. Un giornalista ha bisogno di strumenti da utilizzare, affinché il tifoso possa usufruirne. così si va a creare un rapporto di fiducia con il lettore".