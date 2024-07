Giffoni Sport, il presidente Umberto Calcagno apre l'ultima giornata

Oggi, in collegamento con l'Antica Ramiera, Umberto Calcagno per aprire l'ultima giornata di Giffoni Sport. Calcagno è un ex centrocampista italiano, ora presidente dell'Associazione Italiana Calciatori e vicepresidente della FIGC.

Calcagno parla di calcio e della sua AIC

Innanzitutto, parliamo della sua carriera da giocatore: "Come giocatore sono stato fortunato. Giocavo in Serie C, in una squadra che si apprestava a vincere uno scudetto bruciacchiato, ero il diciottesimo della rosa su diciotto giocatori in totale. Era una situazione molto diversa, sono stato quasi sempre in panchina, ma ho fatto parte di un gruppo storico. Ho cercato di essere una spugna in quegli anni, e per me è stata un'esperienza formativa. Ho capito molto di più cosa significa fare sport e ho capito come funziona il mondo del professionismo".