Giffoni Sport, Alessia Filippi: "L'unico obiettivo per me era vincere"

Per conto del Team Sport e Salute Illumina , arriva Alessia Filippi a Giffoni, per parlare con gli Sport Ambassador della sua carriera e della sua esperienza.

Alessia Filippi all'Antica Ramiera di Giffoni

Innanzitutto, parliamo dei suoi cambi di rotta in carriera: "Credo di essere stata l'unica in questi anni ad aver cambiato disciplina. Non è semplice. Io sono partita come dorsista, ma volevo fare più discipline nella stessa edizione. Volevo una progettualità. Nel dorso non ho mai vinto medaglie importanti, mentre nei misti sì. Sono stati il mio primo amore e ho sempre saputo che quella fosse la mia via".

Poi, qualche parola sul villaggio Olimpico: "Stare nel villaggio Olimpico è il sogno di ogni atleta, quando ho partecipato alla prima avevo 17 anni. A quella successiva volevo vincere una medaglia, che alla fine è arrivata".

Un riflessione anche sulla televisione: "La riprova del personaggio non solo sportivo è Massimiliano Rosolino, insieme a Federica Pellegrini. Riuscire a far diventare questo mondo alla portata di tutti è essenziale. La prima cosa che facciamo la sera è accendere la TV, quindi diventare personaggi televisivi è una cosa positiva. Crea curiosità e così ci facciamo conoscere".

E i social invece? "Per TikTok ci sono pro e contro, i ragazzi sono soggetti a pressioni importanti. Io non leggevo i commenti che scrivevano sotto le mie foto, ora invece i ragazzi possono e bisogna essere forti mentalmente per gestire questa cosa. Credo che bisogni isolarsi prima delle Olimpiadi, altrimenti si può entrare in un loop negativo".

Infine, qual è il vero segreto per vincere? "Nel momento della fatica più assoluta si è quasi animali. Non ci sono pensieri nella testa, pensi solo ad essere il primo in assoluto. Lo stile libero è l'unico in cui si può guardare l'avversario, ma io non l'ho mai fatto. Non ci penso, l'unico obiettivo è fare prima degli altri e arrivare fino in fondo".