Giffoni Sport, in collegamento Ousmane Diop: portiamo un po' di pallacanestro all'Antica Ramiera

Diop in collegamento con gli Sport Ambassador

Innanzitutto, una parentesi sulla sua prossima avventura: "È un nuovo traguardo che ho tanto sognato e spero davvero che possa andare bene. È una bella resposabilità, certo significa che qualcosa di buono ho fatto per arrivare fino a lì. Ma sarà un impegno, per giocare lì ci vuole una mentalità importante. Giocare a Milano è un orgoglio per me, una squadra piena di storia. Arrivare lì è un traguardo clamoroso".

Poi, una parentesi su coach Messina: "Ettore Messina è tra gli allenatori più forti d'Europa. Giocare per lui, visto che è un tipo tosto, sarà un bel test per me, anche come persona. Un allenatore che ha così tanta esperienza rappresenterà una sfida".

Infine, anche una breve dichiarazione sull'Eurolega: "L'Eurolega è un sogno, ci sono i più grandi giocatori al mondo e sono sicuro che quest'anno ci sarà tante soddisfazioni. Sono pronto per giocare a quel livello e già so che ci divertiremo tanto".