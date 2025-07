Minisini ai giovani di Giffoni: "Ho vinto sfidando il pregiudizio"

La vittoria come un riscatto, una rivincita, "dopo l'adolescenza vissuta da reietto". Giorgio Minisini, medaglia d'oro nel Sincro Solo tecnico agli Europei di Roma 2022, ex nuotatore artistico, racconta agli ambassador di Giffoni Sport la sua lotta contro i pregiudizi. "Quando ho iniziato, questa disciplina era vietata agli uomini e non potevo gareggiare. Ho vissuto l'attesa come un reietto: gare regionali, nazionali, tutto bandito. Poi pian piano mi è stato concesso di gareggiare in ambito regionale. C'era lo stereotipo, doppio pregiudizio: se fai questo sport, non sei etero; se non lo sei, fai una cosa sbagliata. Mi preparavo per gareggiare contro tutto e tutti, per dimostrare quello che valevo, quello che non ero. Per molti era impensabile che un uomo potesse competere con le donne".