Maniscalco e le lezioni di auto difesa: "Spieghiamo alle donne come difendersi

Dalle parole all’addestramento

"Abbiamo insegnato alle donne a difendersi e abbiamo creato un marchio, Jk Defense. Giriamo l’Italia. C’è un episodio personale. Mia sorella, una judoka, mi ha chiamato mentre era nel traffico di Palermo. Un tizio è entrato in auto per chiedergli la borsa. Mia sorella lo ha acchiappato al collo e con una tecnica di judo lo ha addormentato. Ha avuto la prontezza, fondamentale. Non esiste karate, judo, e jujitsu. Esiste… il fujitsu. Cari ragazzi, quando vi trovate in una situazione particolare, dovete scappare”.

La prova pratica

Poi alcuni consigli pratici agli ambassador. “Quando siete in strada e state camminando, non posate lo sguardo sul telefonino e non usate le cuffiette. Potreste, infatti, avere il bullo di fronte e non ve ne accorgete. La seconda cosa è non dargli la schiena. La terza, se venite presi al collo, non è allungare o piegare il collo, ma fare torsione con le proprie braccia e spalle sulle braccia dell’aggressore per uscire dalla presa. Allenare la mente e non il panico. L’ultima è restare a distanza di sicurezza. Mai faccia a faccia: pericolosissimo per tutti, anche per parlare”.