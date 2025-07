Ghoulam cuore di Napoli: “Ho giocato per un popolo”

Otto anni nel Napoli , 170 presenze, due crociati rotti ma anche due coppe trofei vinti, la coppa Italia contro la Fiorentina e la Supercoppa italiana contro la Juventus. Questa la carriera, in cifre di Faouzi Ghoulam all'ombra del Vesuvio. È stato uno dei terzini più forti al mondo e l’appartenenza alla maglia azzurra. “Il numero di partite non conta - dice l'ex terzino, ospite di Giffoni Sport -. Alcuni compagni di squadra più vecchi mi dicevano che una stagione al Napoli e a Napoli valeva il doppio. E' davvero accaduto: ogni anno diventa più pesante dell’altro, perché c’è l’aspettativa di vincere lo scudetto. Quando indossi questa maglia devi anche incominciare a mentalizzare di essere napoletano. Non ho giocato in una squadra normale, ma per il Napoli. Non è la stessa cosa: lì ho giocato per un popolo. Napoli ti prende, Napoli ti appartiene. Lo vedi con tutti, resta a vita e non è un’abbronzatura che dopo l’estate se ne va: vale per Hamsik, per Maggio, per tanti altri. De Laurentiis? E' un grandissimo imprenditore e tiene in ordine i conti. Nessuno può dire niente su di lui. Ha preso il Napoli nel 2004 e la sua gestione è di 21 anni. La società solida ce l'ha. Serve un settore giovanile importante, all'altezza, e ancora non c'è. Poi serve uno stadio dignitoso per i napoletani”.

La seconda pelle

Nella sua bacheca c’è anche un premio speciale in un giorno speciale: la consegna del Pallone d’Oro algerino, dalle mani del campionissimo Paolo Maldini. Ma la testa è allo scudetto, quello festeggiato pochi mesi fa. “Ero allo stadio quando il Napoli vinceva ed è stata un'emozione incredibile. Tutti vogliono dimenticare e mettere tra parentesi questo risultato, ma l’impresa del Napoli resta per sempre – dice Ghoulam – adesso non dobbiamo avere troppa fretta, perché il Napoli deve costruire un futuro. Gli scudetti sono stati un sollievo, dopo aver visto giocare Maradona, dopo essere finiti in serie C, poi B,, A, le coppe europee. Adesso il Napoli deve costruire una cosa sul futuro ed è un percorso che si costruisce anche con i napoletani. La cosa più bella sarebbe far vincere il Napoli anche con tanti napoletani all’interno”. Il legame più importante con un calciatore è quello “con Koulibaly, un fratello davvero perché anche la mamma dice che sono un altro figlio suo”. La stagione più bella?: “I primi sei mesi, la scoperta del golfo, del cibo, il nuovo mondo che si è aperto a me, al netto dei punti conquistati e del primo trofeo vinto, la coppa Italia”.

La festa di Yamal



Una domandona di uno dei giffoners per Ghoulam è sulla festa di Yamal e sulle polemiche. Risponde così: “La gente conosce solo l’aspetto calcistico. Una vita normale non ce l’abbiamo, soprattutto l’adolescenza. Yamal ha 18 anni, si può divertire. I giornalisti devono fare il loro lavoro e commentare quello che fa in campo. Il problema non sono le feste e il divertimento ma il recupero. Nel calcio ci sono due allenamenti: quello sul campo e quello invisibile, quest’ultimo fatto di alimentazione e recupero. È una vita che la gente non vede e che è, però, la più importante. Se oggi vuole divertirsi e appena ricomincia il campionato, va bene. Ronaldinho avrebbe potuto fare molto di più. Se non è accaduto, è colpa sua. Yamal è forte, il migliore in questo momento secondo me. Ha la luce dei riflettori, gli sta bene e non si defila. Vediamo che cosa accadrà nel prosieguo della sua carriera”.

Nuovo giro di domande sul Napoli e la gestione dei successi. “Hanno avuto il privilegio di vincere subito. Noi, invece, facemmo aspettare un bel po’. Adesso che hanno la seconda pelle, quella azzurra, devono pensare a qualcosa di più importante a livello europeo”. I sogni di Ghoulam bambino. “Volevo solo la serie A, ad altissimo livello. Per questo sogno ho sacrificato tante cose, tutto. Per me c’era la serie A o niente. Avevo studiato economia sociale in Francia: non volevo farlo, mia madre mi ha obbligato. Mi allenavo già con i professionisti ma mia mamma è andata dall’allenatore e gli ha detto che se non mi fossi diplomato avrei smesso di giocare. L’economia, però, mi piaceva molto e avevo progettato di fare un master. Tra poco parteciperò al corso Uefa-B. Poi con la Uefa farà un corso biennale di business e management. Ho anche altre attività fuori dal calcio. Me lo ha permesso la scuola: testa giusta per le cose e i momenti giusti. Ho aziende, ma il calcio mi ha dato tanto e qualcosa lo dovrò ridare”. Lanciato da Benitez e consacrato da Sarri, Ghoulam dice di aver imparato tanto anche da “Ancelotti, Spalletti, Gattuso. Le persone non danno il vero valore a Rino, che invece farà una grandissima carriera”. Nel corso della sua carriera, Faouzi ha aiutato spesso persone in difficoltà. “Sono molto religioso – spiega – e la mia religione non me lo consiglia ma me lo impone. Non è un consiglio ma un obbligo. Ci dice di dare una parte della nostra ricchezza ai poveri. Al tetto del successo non sono arrivato da solo. Quindi innanzitutto ringrazio chi mi ha aiutato a crescere e poi i tifosi che danno tanto amore. Un amore da restituire. Andare in ospedale, dare da mangiare, regalare un sorriso, aiutare il vicino di casa fanno parte della mia quotidianità. Una persona che non sa da dove viene, non sa dove arrivare. Non dare per aspettarsi qualcosa in più, ma dare perché Dio ha dato tanto e bisogna ridare”.