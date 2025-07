Gli organizzatori di Milano Cortina a Giffoni: “Saremo una pagina di storia”

Quelli della prima ora



“Mancano 199 giorni - dice Livia Draghi -. I Giochi olimpici invernali cominceranno il 6 febbraio 2026 e finiranno il 22 febbraio. Lasceranno poi spazio ai Giochi Paralimpici invernali, dal 6 al 15 marzo 2026 - Ho avuto la fortuna di far parte del Comitato Olimpico dal primo minuto. Eravamo nel 2020, un piccolo gruppo di persone. Ci incontravamo on line perché c’era il Covid: organizzavamo un evento planetario mentre il mondo stava chiudendo".

Storia e identità

"È la prima Olimpiade e Paralimpiade diffusa: non era mai accaduto e questa è la nostra grande sfida. Abbiamo puntato subito sull’aspetto valoriale e sulla storia che volevamo raccontare a Milano-Cortina. Tutti conoscono l’Italia e i suoi territori, ma l’Italia è anche tante cose diverse e bisogna raccontare la storia di posti con una identità molto forte. Non un’altra storia, ma quella storia. I Giochi sono una scelta, una tappa della nostra identità che resterà per sempre in ciascuno di noi. Inclusione e sostenibilità, insieme al rispetto e alla passione sono i valori fondanti. Ci stiamo preparando, dopo una lunga cavalcata che tiene insieme gli organizzatori da sei anni. L’Olimpiade non deve solo organizzare gare ma anche cercare di arrivare in tutte le altre realtà della società – scuola, cultura, cinema – attraverso progetti. Abbiamo chiesto agli italiani di scegliere il luogo, la canzone e la mascotte che ci rappresentassero. Per deciderlo insieme a loro, ogni anno siamo andati nel luogo italiano più iconico: Sanremo con il suo Festival. Pochi mesi fa, abbiamo scelto il nostro look, il vestito che fa sì che quelle immagini diventino una pagina di storia".