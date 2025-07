Lo scudetto della stella: l’impresa della Jomi Salerno raccontata a Giffoni Sport  

Vincere una volta è emozionante. Vincere dieci volte significa segnare un’epoca ed entrare nella leggenda dello sport nazionale. La Jomi Salerno , pallamano femminile, cucirà sulla propria maglia la stella dei più forti, il simbolo del decimo scudetto. Il capitano che ha alzato la coppa del decimo scudetto è Cyrielle Paola Lauretti Matos , unghie lunghe solo d'estate "perché mi faccio questo regalo, durante la stagione agonistico sono cortissime e non è consentito fare diversamente, la pallamano è uno sport di contatto. Ci alleniamo quattro ore al giorno e facciamo tanta corsa, numero sedute in palestra. Per la gestione di un problema alla spalla, faccio pesi alzando fino a 32 chili, ma una mia ex squadra ne alzava molti di più. C'è chi arriva ad alzare 70 chili sulla panca e 150 con le gambe".



Sulla buona strada



Un pizzico di buona sorte non guasta mai. “Abbiamo capito che avremmo potuto vincere, quando abbiamo saputo della indisponibilità del portiere avversario. Vincere è bello ma c’è tantissima pressione: ogni anno siamo al vertice e dobbiamo sempre arrivare in alto”, dice il capitano della Jomi. Lauretti Matos giocava con il Fondi, poi a sedici anni si è trasferita a Salerno e non è più andata via. “Dopo il ritorno di gara 2 di semifinale, ho avuto la consapevolezza che sarebbe stato possibile scrivere qualcosa di bello – dice il presidente Mario Pisapia, ripercorrendo le tappe della vittoria contro Erice, uno scontro al vertice che vivrà il suo remake il 30 agosto con la Supercoppa Italiana in Sicilia – il piazzamento nella stagione regolare ci obbligava a ribaltare sempre il fattore campo, perché avevamo lo svantaggio della gara in più in trasferta, tranne l’epilogo in finale. Prepararsi alla vittoria e restare competitivi per tanti anni significa spendere tanto. Non avremmo potuto farlo senza un partner di spessore qual è la Jomi della famiglia Campitiello”.



La partnership



Josè Anna Campitiello, direzione commerciale Jomi SpA, e Michela Campitiello, responsabile marketing, ricordano che il 43% della forza lavoro dell’azienda è costituita da donne. In 14 anni di affiancamento, il club in abbinamento alla Jomi ha vinto 8 scudetti in 14 anni. L’azienda ha sei stabilimenti in Italia: il primo si trova a Bellizzi , 4 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia. Unica azienda del centro sud a far parte del consorzio Prosciutto di Parma.

Il giocatore in più

Si chiama palestra. È concessa da anni, senza soluzione di continuità dall’Esercito Italiano. “Siamo adottati dallo storico Reggimento Guide di Salerno e le ragazze come seconda pelle indossano la mimetica – scherza il presidente Pisapia – Diciamo grazie all’Esercito Italiano. Senza questo supporto per la casa della pallamano, la palestra Palumbo, niente sarebbe possibile: facciamo attività di base, coinvolgiamo tanti ragazzini”. Poi ci sono i tifosi: “La palestra Palumbo è sempre piena. Sentire il calore del pubblico è diverso, una parte di tifosi ci segue anche in trasferta”.



Gli scudetti del Sud



I capitali sono concentrati nel settentrione d’Italia, ma gli scudetti li vincono al Sud: Salerno campione al femminile e Conversano tra gli uomini. Per diffusione mondiale e numero di affiliati, soprattutto in Europa, la pallamano come numero di praticanti è seconda solo al calcio e compete con la pallacanestro. Per ranking, le squadre italiano non partecipano alla Champions League, ma alla ICF, l’equivalente dell’Europa League. Solitamente la Jomi supera i primi due turni “ma quest’anno – dice la società – proveremo a fare meglio”. I trentaduesimi sono in programma tra fine settembre e l’inizio di ottobre, in doppio turno, contro una squadra kosovara. “L’obiettivo è lasciare un’impronta – dice Lauretti Matos – arrivare agli ottavi o ai quarti sarebbe già un grande risultato”.