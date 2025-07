Ambra Sabatini, una storia di coraggio: “Senza i vigili del fuoco, sarei morta in tre minuti”

Veterana di Giffoni



Ambra Sabatini era stata già ospite e protagonista nell’edizione di Giffoni53, nel 2023. Un viaggio nei ricordi: “Qui al festival mi sento a casa, abbraccio i ragazzi, mi confronto con i loro sorrisi e le domande”. La prima è dietro l’angolo: in bacheca pesa più Tokyo o Parigi? “A Tokyo abbiamo vinto in uno stadio vuoto, a causa del Covid – dice – a Parigi, nel Mondiale, c’era la presenza della famiglia al mio fianco. Parigi paralimpiade non si è concluso come volevo, ma è stata un’altra grande esperienza di sport, molto formativa”.

L’evoluzione

“La mia storia non è di talento innato, ma di passione per lo sport e per la fatica, di cura per il dettaglio. Se mi aveste visto correre nel periodo del mezzofondo – dice agli ambassador di Giffoni Sport – avreste visto all’opera una schiappa. Non avevo ancora la protesi, poi ho superato pian piano le difficoltà. Non c’è una scala nel dolore e nelle difficoltà: le ho affrontate, le lascio alle spalle, fanno parte della mia storia. A Parigi il destino mi ha messo avanti a delle tracce di ostacoli. Le considero segno del destino e le utilizzo come sprone per proseguire imperterrita sul mio cammino. Considero la protesi uno strumento che mi aiuta. Oggi è diventato familiare, anche se c’è voluto tempo per stabilire un feeling. Adesso ne uso una per camminare sui tacchi, ce n’è un’altra per allenarmi. Occorre molta manutenzione, spesso devo rifarle perché ad esempio in estate mi “asciugo” tantissimo e devo adeguare anche la protesi. A Parigi, ad esempio, non funzionava una valvola e a livello mentale questo dettaglio mi ha un po’ destabilizzato”.

Le colonne portanti

“La prima è stata la famiglia: dai miei genitori a mio fratello, tutti mi hanno aiutato e mi hanno fatto sentire sempre nel giro. Non mi sono mai sentita esclusa. In ospedale mi è stato concesso l’aiuto di una psicologa, ma non me la sentivo di soffermarmi troppo: è come se dentro di me sentissi di avere già la soluzione e forse questo è stato un regalo che mi ha fatto lo sport. Il regalo è vedere subito la luce in fondo al tunnel: volevo subito ricominciare, rimettermi in pista. Lo sporta mi ha insegnato a non mollare”.



Il terribile racconto

“Un terribile incidente, tanto caldo alla gamba e l’asfalto bollente. La gamba che resta incastrata insieme al ginocchio nel montante dell’auto. Volevo urlare ma non usciva la voce – dice Ambra, nel docufilm “A un metro dal traguardo”, produzione BlackBox, Multimedia, Giffoni Innovation Hub – La mia più grande preoccupazione era che potesse sopraggiungere un altro veicolo. Per fortuna alle nostre spalle c’era un camion dei vigili del fuoco. Sono stati i miei angeli custodi. Senza di loro, in tre minuti sarei morta, a causa della forte emorragia”.

La carriera e il messaggio

“Ho avuto l’incidente il 5 giugno e dopo pochi mesi mi ero già buttata a mare, perché non me ne fregava di niente e di nessuno. Mi considero una fortunata e una sopravvissuta – dice – vado nelle scuole per parlare di sicurezza stradale. Prima delle gare ho riti scaramantici: faccio le treccine perché mi rilassa”. Ambra corre sulla pista di atletica, alza i pesi in palestra e non molla mai. Lo sport è la sua vita: nel pattinaggio per due anni, poi nella pallavolo per sei anni, infine l’atletica leggera come mezzofondista. Il 5 giugno 2019, proprio mentre stava recandosi a un allenamento di atletica a Grosseto, lo scooter su cui viaggiava insieme al padre è stato colpito da un'auto. Ha subito l'amputazione della gamba sinistra, all’altezza del inocchio. Non disponeva ancora di una protesi da corsa e quindi in avvio si è dedicata al nuoto e al ciclismo. Nel 2020 è arrivata la protesi, che le ha consentito di diventare un asso dell’atletica leggera, ai campionati italiani paralimpici. Nel Grand Prix di Dubai in cui ha corso i 100 metri piani nella categoria T63 in 14"59, registrando il nuovo record mondiale paralimpico, valido per la qualificazione ai Giochi paralimpici di Tokyo. Il 13 luglio 2023 conquista l'oro ai mondiali di Parigi, registrando il record del mondo con 13"98. A maggio 2024 è stata con il paraciclista Luca Mazzone: portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024.