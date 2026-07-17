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venerdì 17 luglio 2026
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Benessere e prevenzione a Giffoni, il messaggio per gli ambassador: “Lo sport è medicina”

Benessere e prevenzione a Giffoni, il messaggio per gli ambassador: “Lo sport è medicina”

Presentato il progetto “Benessere Giffoni”, attivati healty corner creati nel pressi dell’area village della cittadella del cinema
Giffoni Film Festival
2 min

“Prevenzione, sport, alimentazione e stare insieme”: Antonio Brando, specialista in Urologia, fissa le coordinate del benessere declinato per i giovani di Giffoni. È lui, insieme alle colleghe Dottoresse Giorgia Della Polla e Annachiara Vicidomini, il primo ospite di Giffoni Sport, che per la sua terza edizione mette al centro del dibattito la consapevolezza e il rispetto di sé. 

Il dibattito

Alla presenza di Jacopo Gubitosi (General Manager Giffoni) e di Antonino Muro (General Management-Strategic Advisor Giffoni), Brando rivolge un accorato appello agli ambassador di Giffoni Sport: “Dovete essere ambasciatori di salute – dice ai ragazzi. Quando vi troverete in treno, nella sala d’attesa di un aeroporto, cari giovani, ricordatevi del messaggio di prevenzione che lanciamo da Giffoni e rendete possibili le cose impossibili. I ragazzi devono rivendicare il diritto alla salute e la prevenzione è uno dei quattro pilastri del benessere. Prevenire significa anche risparmiare e ridurre il numero di ore trascorso a casa per curarsi”. 

Healty Corner

Incontri, attività di screening e monitoraggio sono stati presentati agli ambassador nella giornata d’esordio, all’interno del progetto “Benessere Giffoni”. Nella cittadella del cinema per ragazzi sono stati attivati molti “Giffoni Healty Corner”, luoghi dedicati alla prevenzione creati nei pressi dell’Area Village, aperti ogni giorno e fruibili gratuitamente dai giurati, famiglie e pubblico generico. Aperto anche uno sportello di supporto psicologico, in collaborazione con l’Asl Salerno 2.


 

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