La fondazione Polito accende la fiaccola della prevenzione: a Giffoni Sport trionfa la salute

La giornata inaugurale di Giffoni Sport è terminata con la partecipazione della Fondazione Polito , promotrice della cultura della prevenzione attraverso il passaporto ematico. Lo strumento di prevenzione consente di monitorare nel tempo i principali parametri ematici e cardiaci, contribuendo a contrastare possibili patologie. "Vogliamo diffondere un messaggio semplice ma fondamentale - ha detto il presidente Davide Polito - la prevenzione può salvare vite e deve diventare parte integrante della pratica sportiva.

L’accensione della Fiaccola della Prevenzione

Alla presenza degli ambassador di Giffoni Sport, l'accensione ha rappresentato un simbolo di speranza, responsabilità e impegno verso le nuove generazioni. Presente, tra gli altri, il giornalista RAI Salvatore Biazzo, che ha ricevuto un premio alla carriera. Mentre la Sala De Masi è diventata galleria di cimeli – sono state esposte le maglie autografate di Totti, Pirlo, Modric, McTominay, Lautaro – la Fondazione Polito ha introdotto “il Guardiola dei cardiologi”. È il Dottore Roberto Viceconti. Ha spiegato "Il passaporto ematico è un documento di riconoscimento che unisce la visita medica al quadro emato-chicmico. Non è scontato: la legge prevede che la visita preveda elettrocardiogramma, esami e step. Tecnicamente non si può dire che non vada bene. Ma il messaggio che noi vogliamo promuovere è che se avessero fatto un semplice emocromo su Andrea Fortunato, forse sarebbe stato possibile prevedere. Riguardo Morosini, invece, si entra in un altro discorso: diagnosi postume che potrebbero anche sfuggire alla migliore visita medica. Ci piacerebbe che la consapevolezza non venisse delegata alla sensibilità personale e alla cultura dei genitori, altrimenti chi è meno preparato rischia di non fare le cose, oppure le farà chi avrà cento euro in più da spendere, forse”.



Il progetto del passaporto ematico



Il responsabile è il dottore Giuseppe Ventre, responsabile del progetto Passaporto Ematico. “L’esempio che mi piace fare ai ragazzi è quello di una macchina – spiega Ventre agli ambassador – Ogni auto, pure le utilitarie, fa venti controlli ogni anno. Immaginate il nostro corpo: la prevenzione si costruisce nel tempo, a cominciare da esami del sangue, che consentono di salvare vite, di evitare eventi avversi. Si crea una cartella storica che consente pure di migliorare piccoli deficit da migliorare, a cominciare dallo stile di vita”. Il passaporto ematico potrebbe sostituire il certificato medico sportivo? “Non deve essere visto come qualcosa che penalizzi l’atleta. È uno strumento di prevenzione e ci dice se ci sono carenze e abitua alla qualità della vita. Ci sono parametri che vengono considerati in base alla disciplina sportiva che si pratica”.

