Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La fondazione Polito accende la fiaccola della prevenzione: a Giffoni Sport trionfa la salute

La fondazione Polito accende la fiaccola della prevenzione: a Giffoni Sport trionfa la salute

Presentazione del passaporto ematico e dei nuovi progetti dell'associazione che ha sede a Santa Maria di Castellabate
Giffoni Film Festival
3 min


La giornata inaugurale di Giffoni Sport è terminata con la partecipazione della Fondazione Polito, promotrice della cultura della prevenzione attraverso il passaporto ematico. Lo strumento di prevenzione consente di monitorare nel tempo i principali parametri ematici e cardiaci, contribuendo a contrastare possibili patologie. "Vogliamo diffondere un messaggio semplice ma fondamentale - ha detto il presidente Davide Polito - la prevenzione può salvare vite e deve diventare parte integrante della pratica sportiva.

L’accensione della Fiaccola della Prevenzione

Alla presenza degli ambassador di Giffoni Sport, l'accensione ha rappresentato un simbolo di speranza, responsabilità e impegno verso le nuove generazioni. Presente, tra gli altri, il giornalista RAI Salvatore Biazzo, che ha ricevuto un premio alla carriera. Mentre la Sala De Masi è diventata galleria di cimeli –  sono state esposte le maglie autografate di Totti, Pirlo, Modric, McTominay, Lautaro – la Fondazione Polito ha introdotto “il Guardiola dei cardiologi”. È il Dottore Roberto Viceconti. Ha spiegato "Il passaporto ematico è un documento di riconoscimento che unisce la visita medica al quadro emato-chicmico. Non è scontato: la legge prevede che la visita preveda elettrocardiogramma, esami e step. Tecnicamente non si può dire che non vada bene. Ma il messaggio che noi vogliamo promuovere è che se avessero fatto un semplice emocromo su Andrea Fortunato, forse sarebbe stato possibile prevedere. Riguardo Morosini, invece, si entra in un altro discorso: diagnosi postume che potrebbero anche sfuggire alla migliore visita medica. Ci piacerebbe che la consapevolezza non venisse delegata alla sensibilità personale e alla cultura dei genitori, altrimenti chi è meno preparato rischia di non fare le cose, oppure le farà chi avrà cento euro in più da spendere, forse”. 


Il progetto del passaporto ematico


 Il responsabile è il dottore Giuseppe Ventre, responsabile del progetto Passaporto Ematico. “L’esempio che mi piace fare ai ragazzi è quello di una macchina – spiega Ventre agli ambassador – Ogni auto, pure le utilitarie, fa venti controlli ogni anno. Immaginate il nostro corpo: la prevenzione si costruisce nel tempo, a cominciare da esami del sangue, che consentono di salvare vite, di evitare eventi avversi. Si crea una cartella storica che consente pure di migliorare piccoli deficit da migliorare, a cominciare dallo stile di vita”.  Il passaporto ematico potrebbe sostituire il certificato medico sportivo? “Non deve essere visto come qualcosa che penalizzi l’atleta. È uno strumento di prevenzione e ci dice se ci sono carenze e abitua alla qualità della vita. Ci sono parametri che vengono considerati in base alla disciplina sportiva che si pratica”. 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Giffoni Film Festival

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS