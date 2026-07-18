Il potente messaggio di Nicole Orlando a Giffoni Sport: “Ragazzi, non mollate mai”

“Non dubitate di voi, ribaltate le prospettive, mettete da parte i luoghi comuni e riconoscete che la vera normalità è la diversità. L’impegno e il talento sono i vostri alleati: non mollate mai. Il mio motto è semplice: vietato dire non ce la faccio”. Ecco il potente messaggio che la campionessa paralimpica, Nicole Orlando , cappellino con visiera e cuore in tumulto per l’emozione, consegna agli ambassador di Giffoni Sport riuniti nella Sala De Masi. Si allena a Busto Arsizio due volte a settimana insieme al suo fidanzato, tre a Biella in palestra, poi le gare. Il suo percorso di donna con Sindrome di Down e di atleta che ha trasformato un limite in sfida è il manifesto della resilienza. “La gara del cuore è in Sudafrica. Lì ho dedicato la vittoria a una persona che non c’è più, mia nonna. Insieme a lei idealmente ho cantato l’Inno di Mameli sul podio”. Ha un sogno nel cassetto, anzi due, anzi molti: “Dopo aver incontrato Zanetti e Morandi, mi piacerebbe abbracciare il mio idolo Furlani e anche Jacobs ”. Ma siccome i sogni non finiscono mai, confessa che desidera anche “partecipare alle Paralimpiadi, ma nel frattempo le gare in Egitto potrebbero – forse, chissà – essere pure preparatorie”.

Il discorso del Presidente



La sua grande determinazione, nel 2015, divenne modello di resilienza anche per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

È la sera di Capodanno del 2015. Nicole e la sua famiglia sono incollati alla tv e ascoltano il tradizionale discorso di fine anno. Ma proprio quel discorso all’improvviso spiazza. Sergio Mattarella parla di Nicole... “Che ho fatto?”, si interroga. Non è una colpa, non c’è rimprovero. Mattarella la cita come esempio di costanza e determinazione. Oggi Nicole lavora con contratto a tempo indeterminato, sogna, lotta, vuole costruire una famiglia insieme alla persona che ama e con la quale è fidanzata da tre anni. Nello sport, fa incetta di medaglie. Ha trasformato ogni limite in possibilità, diventando un punto di riferimento non solo nelle sue discipline - dai cento metri al lancio del giavellotto -, ma anche nella società civile. Velocista specializzata, atleta di salto in lungo e protagonista nel triathlon, ha fatto il pieno di titoli mondiali ed europei, fino a detenere record internazionali. La invitano a parlare negli Istituti scolastici (anche nelle scuole materne) e poi all’Università. Nicole ha scelto. Ha scelto di lavorare, di vivere la sua vita in pienezza e in bellezza. Nicole si arrabbia: “Perché dite che questa cosa la può fare anche un Down? Io ho la sindrome di Down e non mi sento affatto incapace”. E ancora, alla madre: “Non potevano chiamarla sindrome di Up?”, dice con autoironia.

Il docufilm



La storia e le testimonianze sono finite in un docufilm, “Niente di Speciale”, trasmesso durante Giffoni Sport. Prodotto da Unicorn in collaborazione con Rai Documentari, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, per la regia di Alessio Di Cosimo e scritto dal regista con Alessio Coccia, il docufilm è concepito come racconto potente ed emozionante. La storia di Nicole è emozionante, perché è il viaggio dentro lo sport e l’umanità. Nicole Orlando ha trasformato ogni limite in possibilità, diventando un punto di riferimento non solo nello sport, ma anche nella società civile.