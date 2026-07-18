La storia di Carolina Foresti a Giffoni: “Lo sport mi ha salvata”

Carolina Foresti , campionessa paralimpica di canottaggio, ha remato nel riscatto, che è arrivato dopo una inversione a U. Non come quelle che di solito si fanno sull’asfalto, anzi proprio due incidenti stradali le hanno stravolto la prospettiva. La sua potente storia sportiva paralimpica è raccontata dall’atleta, campionessa di canottaggio, agli ambassador di Giffoni Sport . "Mi era stato proposto il sogno paralimpico ma non conoscevo il percorso. Adesso è tutto meraviglioso e stimolante".

Il doppio incidente

Comincia da lontano, affonda le radici nella sua adolescenza: “Avevo sedici anni e mezzo e sono rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale – racconta - Mi sono ritrovata a non riconoscere più il mio passato e a non vedere più il mio futuro. Lo sport mi ha salvata”. Quando ha deciso di dimenticare la vecchia Carolina? “Rabbrividisco quasi fino alle lacrime – dice rispondendo alla domanda di una ambassador – Era il 2018, inseguivo la vecchia me, quella del primo incidente. All’occhio destro vedevo quattro decimi e ho detto: perché no? Mi sono rimessa in moto, un’altra caduta, quella decisiva, sebbene meno grave rispetto alla prima, disastrosa. Ho smesso di cercare la vecchia me. Adesso vedo un sessantesimo da un occhio e l’altro è spento”.

I primi approcci



Ma non si spegne il clamoroso e contagioso entusiasmo. Campionessa del mondo indoor e bronzo europeo 2024, in barca soltanto dall’autunno 2021, Carolina ricorda che “il recupero è durato tanto, l’ospedalizzazione è stata lunga ed ero fisicamente a pezzi, quasi pelle e ossa”. Però “nella mia vita ho trovato persone che mi hanno aiutato a ritrovarmi. Nel 2021 ho ricominciato ad accettare il cambiamento del mio corpo, lo sport è stato decisivo. L’avvento del canottaggio, dopo aver riprovato invano il tennis, mia prima grande passione, mi ha permesso di tirare fuori tutto ciò che avevo”. Si è abitata alla barca, ha imparato a non incagliare i remi, ha sopportato di avvicinare i pugni durante la remata fino a far sanguinare le nocche delle mani. Il sogno? “Adesso è programmare le prossime Paralimpiadi, dopo aver rischiato di non partecipare alle precedenti di Parigi per un infortunio al braccio. Non voglio fare, però, di questo sogno l’unica ragione di vita. Il mio obiettivo a lungo termine, invece, è aiutare gli altri”. Durante il suo percorso di riscatto, ci sono state alcune figure alle quali si è ispirata? “Al tempo degli incidenti, non avevo idoli ma mi piaceva solo fare sport e neppure sapevo cosa fossero le Paralimpiadi, cercando la forza dentro di me. Quando sono diventata atleta paralimpica, ho cercato l’insegnamento da tutti, apprendendo come una spugna”.