Cristina Chirichella ospite di Giffoni: "Ritorno in campo tra otto mesi"

La pallavolista napoletana Cristina Chirichella , centrale dell’Imoco Conegliano, è stata ospite di Giffoni Sport. Agli ambassador ha raccontato il suo momento particolare, di attesa ma anche di grande determinazione, dopo il grave infortunio al ginocchio destro. “È un periodo di alti e bassi - ha detto -. Ci vorranno otto mesi per poter riprendere a giocare a pallavolo dopo l’infortunio al ginocchio e l’inevitabile intervento chirurgico: sarà uno stop lungo, ho affrontato il mio primo, vero infortunio in carriera. Ne approfitto per riposarmi e ricaricare le batterie”. L’interruzione forzata adesso cambia un po’ la prospettiva o comunque induce a riflettere. Ma la centrale napoletana stronca, anzi mura subito sul nascere eventuali dubbi sul prosieguo della sua avventura nella pallavolo: “Giocherò ancora per qualche anno, almeno un paio o di più. Mi sono anche laureata in Scienze Motorie, l’ho fatto perché ho l’obiettivo futuro di aiutare le pesone in difficoltà e l’infortunio cade a puntino, perché posso mettermi nei panni anche delle persone che devono intraprendere un percorso riabilitativo”.

La delusione



Chirichella ha dovuto abbinare un percorso di rielaborazione della delusione per il grave infortunio: “Ho un feeling particolare con il palo di supporto della rete (scherza, nda) e mi sono scontrata in allenamento, negli ultimi dieci minuti di allenamento. Mi sentivo invincibile: era un momento di grande tensione e adrenalina, avevamo avuto un giorno libero dopo la vittoria dello scudetto e invece mi sono fatta male cinque giorni prima delle semifinali Champions. Appena mi sono fatta male, ho subito capito di essermi rotta il crociato e non accettavo di lasciare le compagne dopo un periodo così importante. Il mio dolore più grande era di non poterle aiutare. Avrei dovuto fare la mia prima esperienza all’estero e purtroppo è sfumata pure questa. Mi ha emozionato la doppia video chiamata delle compagne: il prepartita della semifinale fatto con loro nello spogliatoio, mentre il coach dava le ultime istruzioni; la presenza, sebbene virtuale e attraverso il telefonino, con le altre atlete sul podio, dopo la finale. L’unica cosa che mi sono imposta adesso è di fare questa riabilitazione il più possibile nella mia routine, stando con il mio fidanzato, la famiglia, uscendo con il mio cane che si chiama Kiki, è un pitbull femmina e non sa essere delicata, perché dopo l’operazione al ginocchio mi è saltata addosso. Vive in simbiosi con me da 7 anni. Quando sono giù di morale, passeggio con il mio cane e poi faccio shopping compulsivo”.

Il cuore a Napoli

Poi il suo rapporto con la città di origine. “All’inizio lasciare casa è stato molto difficile. Avevo 14 anni e tutto il mio mondo era Napoli. I miei genitori mi hanno aiutato a prendere questa strada, mi hanno portato con la manina e mi hanno detto: male che vada, torni qui. Mio padre mi chiamava principessa ed è rimasto il mio soprannome anche da giocatrice. Sono andata via ma non l’ho mai fatto davvero: torno a Napoli in estate, amo il mare”. A 12 anni ero già alta un metro e ottanta: i miei coetanei mi arrivavano alla pancia. Avvertivo questa diversità, non immaginavo che avrei giocato la pallavolo ad alto livello e quindi vivevo la mia altezza quasi con il magone, un po’ con dubbi.

Il rapporto con la Nazionale



“Ho seguito la VNL e le partite. Vedo che le ragazze si stanno rodando, sono molto giovani. Adesso stanno arrivando le veterane e insieme avranno un mese per preparare l’Europeo. Ne hanno passate tante, si conoscono e daranno filo da torcere alle squadre che incontreranno. Guarderò gli Europei maschili e femminili , sicuramente le partite clou. Dipende tutto da loro: a livello europeo, le squadre sono molto competitive. Non dimentichiamo Turchia, Belgio, Olanda, Germana. Ma noi siamo l’Italia”. Dribbla la domanda sulle scelte di Velasco. Risponde, invece, alla domanda sui ricordi più belli: “Abbiamo affrontate tante finali quando ero anche io capitano e sono felice di aver avuto una parentesi nella Nazionale, durante la quale le ragazze si affidavano anche a me. Il mio grande riferimento in squadra è stato Caterina Bosetti, grande amica: sempre in stanza insieme a lei nei ritiri, compagna di Nazionale e di club. L’anno scorso fare il grande Slam è stato fantastico: vincere cinque medaglie in competizioni nelle quali giocavo titolare mi ha dato una soddisfazione enorme”. Una ragazza, ambassador di Giffoni, la rimonta già in campo. “Faccio la centrale e ti chiedo se è molto punto a muro o con l’attacco nei due metri”. Cristina risponde: “Punto è sempre punto, pure di piede. Però vuoi mettere una schiacciata nei due metri?”