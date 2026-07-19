Il coach dei due mondi a Giffoni: Petillo è lo “straordinario uomo comune” 

"Stiamo costruendo anelli del canestro: 45 centimetri di diametro, altezza 3.05 metri. Abbiamo impiegato due giorni consecutivi per tracciare le linee". Antonio Petillo , sopraffino allenatore di basket, irrompe sullo schermo mentre aiuta un gruppo di ragazzi africani a realizzare il proprio sogno di sport e socializzazione. L’allenatore racconta in modo semplice ciò che è straordinario, rivoluzionario. È lui il protagonista de “Il coach dei due mondi”, docufilm trasmesso a Giffoni in anteprima. Attraverso la palla a spicchi, l’allenatore (ma soprattutto educatore) ha trasmesso umanità, fiducia, sostegno a tanti ragazzi dell'Africa. “Anzi, sarebbe meglio parlare di Afriche – viene precisato nel docufilm - perché le situazioni sono molto diverse nello stesso continente. L'assoluta povertà condiziona tutti”. “Nella grandi città esiste il fenomeno degli street boys - dice coach Petillo, che in giorno ha deciso di recarsi personalmente in Africa per aiutare e per portare aiuti concreti partecipando a progetti di formazione, alfabetizzazione ed inclusione, come già accadeva nella periferia di Napoli”. Così l'allenatore della storica promozione di Ovito Scafati in serie A2, dopo una finale «vinta di 10, rischiando un giocatore infortunato per raddrizzare lo svantaggio e trascinare la partita ai supplementari, fino alla volata nell'extratime», è diventato l'amico di tutti.

Il racconto del regista



“Nel lungo viaggio mi interessava raccontare uno straordinario uomo comune. I mondi che raccontiamo in realtà non so due ma tantissimi: Napoli, Africa, ma anche i campi di serie A ed i campetti di Scampia dove piove ogni giorno all’interno e dove Antonio ogni giorno, prima di cominciare l’allenamento, deve asciugare per 40 minuti. Poi ci sono i campetti polverosi dell’Africa. Ho dovuto e soprattutto voluto mettere da parte la mia idea di film e assecondare. Ragazzi italiani, africani, olandesi hanno le stesse esigenze: stare insieme e soprattutto essere ascoltati”, ha detto il regista Andrea Pantaleo, durante il dibattito poi sviluppatosi in sala De Masi, insieme agli ambassador di Giffoni Sport e alla presenza del produttore Andrea Bonelli. Dove finisce il suo essere allenatore e dove comincia il ruolo di educatore? È una domanda che stuzzica quanto una tripla e Petillo risponde così: “Le cose sono connesse. Per mio carattere, tutto cioè che faccio lo devo fare bene. Se noi insegniamo ai ragazzi a fare bene le cose, con rigore – come diceva anche il grande Eduardo De Filippo che litigava con tutti i suoi attori – si ottengono grandi risultati. Bisogna prendersi cura bene dei propri allievi, insegnando i fondamentali. Tutto è reale, abbiamo raccolto scene girate mentre facevamo allenamento. Il regista avrebbe potuto cominciare il film con una scena drammatica e un morto ammazzato. La grande onestà intellettuale del regista, invece, lo ha spinto a far venire fuori tutta l’umanità”.

La genesi del docufilm



Realizzato senza contributi pubblici, il docufilm è nato dopo tre anni di riprese e post produzione, tra Napoli, Kenya e Zambia. Si tratta anche dell'ultima opera cinematografica realizzata all'interno delle Vele di Scampia prima della loro demolizione. L’idea è venuta a Stefano Prestisimone, giornalista de Il Mattino. E’ stato lui a raccontare ad Adriano Pantaleo la storia di Antonio Petillo, che ha iniziato il proprio percorso professionale all'Istituto Don Guanella di Miano. «Attraverso il basket cerco di far capire ai ragazzi che cos'è la vita», sintetizza Petillo. Il film ripercorre questa esperienza attraverso immagini d'archivio, fotografie, testimonianze e riprese realizzate tra Napoli e l'Africa. Ex giocatori, allenatori, amici e collaboratori hanno ricostruito il percorso umano e professionale di Petillo, restituendo il ritratto di un educatore capace di incidere profondamente sul proprio territorio e sulle persone incontrate lungo il cammino. Da oltre dieci anni il suo impegno prosegue anche in Kenya e Zambia, dove collabora con Amani for Africa.

Realizzato senza alcun contributo pubblico, Il Coach dei 2 Mondi è una produzione Terranera e Verteego, in associazione con Percettiva e in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Il documentario è prodotto da Andrea Bonelli, Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, con Alessia Calvani e Daniele Guarnera produttori associati. La realizzazione dell'opera è stata resa possibile grazie al supporto di Stichting Astara, Salus, Banca Etica, Codime e IKS – Italian Kit Sport, con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), del Comune di Napoli e della Fondazione Campania Welfare (già Fondazione Banco di Napoli).

