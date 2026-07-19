Pino Maddaloni a Giffoni Sport: “L’emozione è più forte della caduta”

“Diciamo che i giovani sono il futuro, ma dobbiamo fare loro il regalo più bello: dedicare il nostro tempo. Noi non abbiamo regalato ai ragazzi una bella quotidianità, dunque dobbiamo rimediare. Quest’anno sono cinquanta… I miei piani per il futuro? Trasmettere ai giovani che l'amicizia è una medaglia che non finirà mai di brillare”. Mezzo secolo sul tatami e Pino Maddaloni è ancora un cacciatore di sogni, attraverso il sacrificio, il sudore, la determinazione. Agli ambassador di Giffoni Sport, chi ha vinto l’oro olimpico dice che “le emozioni sono più forti delle cadute”. Quando arriva a Sidney per le Olimpiadi del 2000, la periferia nord di Napoli era lontanissima. “Andare in Australia per me era già un sogno”. Il papà Gianni ricorda: “Non avevo i soldi del biglietti e ho dovuto vendere una moto che mi era costata milioni”. Il judo è un affare di famiglia per i Maddaloni ma Pino è stato il top del sacrificio: “Ero sovrappeso, cadevo ogni cinque metri perché non avevo un grande equilibrio e mia madre dovette farmi fare le scarpe ortopediche. Nella mia vita non sono mai stato favorito e poca gente ha creduto in me. Ho sentito frasi trancianti: troppo presto per dire che è bravo…”.