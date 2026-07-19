Pino Maddaloni a Giffoni Sport: “L’emozione è più forte della caduta”
“Diciamo che i giovani sono il futuro, ma dobbiamo fare loro il regalo più bello: dedicare il nostro tempo. Noi non abbiamo regalato ai ragazzi una bella quotidianità, dunque dobbiamo rimediare. Quest’anno sono cinquanta… I miei piani per il futuro? Trasmettere ai giovani che l'amicizia è una medaglia che non finirà mai di brillare”. Mezzo secolo sul tatami e Pino Maddaloni è ancora un cacciatore di sogni, attraverso il sacrificio, il sudore, la determinazione. Agli ambassador di Giffoni Sport, chi ha vinto l’oro olimpico dice che “le emozioni sono più forti delle cadute”. Quando arriva a Sidney per le Olimpiadi del 2000, la periferia nord di Napoli era lontanissima. “Andare in Australia per me era già un sogno”. Il papà Gianni ricorda: “Non avevo i soldi del biglietti e ho dovuto vendere una moto che mi era costata milioni”. Il judo è un affare di famiglia per i Maddaloni ma Pino è stato il top del sacrificio: “Ero sovrappeso, cadevo ogni cinque metri perché non avevo un grande equilibrio e mia madre dovette farmi fare le scarpe ortopediche. Nella mia vita non sono mai stato favorito e poca gente ha creduto in me. Ho sentito frasi trancianti: troppo presto per dire che è bravo…”.
Le paure, l'adattamento e la vittoria
Le prime gare? “Fuori dal mio contesto, all’inizio non è andata benissimo – dice Maddaloni ai ragazzi – ho dovuto lavorare su me stesso. Accadeva anche nelle interviste: non riuscivo ad esprimere me stesso, ero come un bambino che non sapeva dormire al buio e lo faceva prima con la luce del bagno e poi con quella sul comodino”. Il consiglio? “Allenarsi anche con atleti di altri Paesi e passeggiare un po’ intorno al tatami per allentare l’emozione e avere il primo feedback. Talvolta è la gara che ti sceglie: a Sidney era la mia giornata. 18 settembre 2000: me la sono goduta”. La fede e le preghiere: “Credo in Dio ma nel giorno della gara non gli ho mai chiesto di farmi vincere. Piuttosto, il giorno prima della gara, gli ho chiesto di aiutarmi a dare tutto me stesso, raccogliendo il frutto di quello che avevo seminato in allenamento”.