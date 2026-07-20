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Caterina Banti a Giffoni: “Lo sport è concretezza, la vela è adattamento”

Caterina Banti a Giffoni: “Lo sport è concretezza, la vela è adattamento”

4 min

Caterina Banti, oro olimpico, velista, ha due lauree, parla quattro lingue e ne ha studiate sei. Il suo motto è: “Non si finisce mai di imparare”. Lo sport le ha insegnato l’uguaglianza sulla linea di partenza e la diversità nelle caratteristiche e nei molteplici talenti: “C’è sempre da imparare da chi è diverso da me”, dice agli ambassador di Giffoni Sport. “Per me è impossibile trascorrere un giorno senza fare niente, anche se un po’ dovrei imparare a farlo”, ammette. “Quando ho vinto la mia prima Olimpiade ho provato soddisfazione ma anche una sensazione di straordinaria naturalezza, mista alla voglia di mettermi ancora in gioco”. Il suo sport è di coppia. In vela e anche nella vita c’è Ruggero Tita (Tokyo 2020, poi spostata nel 2021 causa Covid, e Parigi 2024).

Coppia in barca e fuori

“Due persone e due culture differenti – dice – io romana e lui di Trento. Con gli psicologi dello sport che ci hanno seguito lavoriamo su una comunicazione efficace. È giusto litigare, ma è anche necessario sapere e volere superare questo momento, attraverso la fiducia reciproca. Siamo ciascuno nelle mani dell’altro, al 100 per cento, soprattutto quando i momenti diventano difficili. Quando ho cercato di fermarmi, lui dal giorno dopo l’Olimpiade ha cercato di convincermi a tornare in barca e ci ha messo un anno e mezzo. Nel frattempo Ruggero è già operativo per la Coppa America”.  

Le cose impossibili


Il tema di Giffoni è “the impossible things". Caterina adolescente pensava “che fosse impossibile vincere due ori olimpici”. Poi bisogna essere anche concreti: “Lo sport insegna a farlo, insieme alla motivazioni e alla resilienza, che ci spingono a superare difficoltà”. Quali sono quelle della vela? “Le maggiori difficoltà del nostro sport vanno divise nelle classi in doppio. Il ruolo del timoniere è mentale e quello del prodiere è fisico. In barca si passa molto tempo insieme: è importante controllare le emozioni, non ci sono filtri, non c’è tempo per pensare e il lavoro deve essere fatto all’unisono”. Poi ci sono le variabili: “Il vento e il mare possono calare e alzarsi in modo imprevedibili. Dunque bisogna avere grande capacità di adattamento. Sono fattori che si portano dietro l’alimentazione: se c’è vento forte si consumano più calorie e se cala, se ne consumano meno. Può sembrare uno sport da crociera ma non lo è. Il meteo non lo gestiamo noi”. 

La libertà


Com’è scattata la scintilla con la barca a vela? “Lascio i miei pensieri a terra, mi si libera il cervello e mi piace il mio ruolo da prodiere, perché è fisico e sono in mezzo alla natura”. I due ori olimpici e le grandi soddisfazioni che cosa spingono a ricominciare dopo Tokyo? “Chi vince una medaglia olimpica non ha un vitalizio a vita. In realtà c’è proprio una letteratura legata alla depressione post vittoria olimpica. Dopo aver vinto una Olimpiade, che magari è un obiettivo per il quale è stata dedicata la vita per quattro anni, si entra nella quotidianità e si ha paura del dopo. Dopo aver raggiunto la gloria, il meglio, bisognerebbe farsi un’altra domanda: qual è in realtà la vera motivazione di fare sport e che cosa spinge a tenere alto il livello, spingendo a continuare? Dopo Parigi, avevo sentito la necessità di farmi da parte. Io ritorno perché se non vado in barca e non faccio lo sport in un certo modo, sto male. Vado in barca, perché sto bene lì e ogni giorno voglio migliorarmi, perché lì mi sento me stessa e libera”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Giffoni Film Festival

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