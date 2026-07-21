La storia di Gian Carlo Minardi a Giffoni Sport: “Vi racconto la mia palestra di campioni”

Le sensazioni e il fiuto



“Come ho fatto? Non c’è un metodo, ma un insieme di sensazioni – risponde Minardi agli ambassador di Giffoni Sport – dipende da come si avvicinano ai meccanici, dal rapporto con i compagni di scuderia e con gli avversari. Tutto questo mi spinge a decidere. Poi guardo anche il cronometro, ma non sempre il cronometro ha fatto la differenza nella scelta, durante il mio lavoro di scouting. Ero e sono stato un piccolo team e a fine stagione accadeva che i migliori venivano un po’ saccheggiati dalle grandi squadre. Però ho fatto 21 anni di Formula 1 e oltre 340 Gran Premi: me la sono goduta. Se oggi esistesse la Minardi, ci sarebbero due piloti italiani: Antonelli e Fornaroli”.

Nel ricordo di Ayrton



Poi ha portato i più giovani a spasso nella storia: “Siamo sempre stati tra i primi 10 costruttori, una posizione di vitale importante, perché i primi questa classifica percepivano contributi televisivi e i viaggi aerei. È stata una lotta dura, ma grazie ai nostri ingegneri e meccanici ce l’abbiamo fatta”. Ha un rimpianto? Si chiama Ayrton Senna: “L’ho conosciuto nel 1982 ed ero in Formula 2, in Inghilterra. Andai a vedere questo ragazzo che sotto la pioggia diede un giro a tutti. Lo rividi sull’asciutto e il risultato fu lo stesso. Lo invitai a cena e gli feci un’offerta da professionista che se mi diceva di sì, non sapevo dove avrei trovato i soldi per mantenere la mia promessa. Mi ringraziò e mi disse che ero il primo ad offrirgli un contratto da professionista. Gli altri, invece, gli chiedevano solo soldi. Mi disse anche che questa grande fiducia non l’avrebbe dimenticata e me l’avrebbe ricambiata ma avrebbe dovuto prima raggiungere un grande obiettivo: diventare il campione della Formula 1 entro il 1988. Avrebbe voluto chiudere la carriera con noi. Il giorno della sua morte, fu il peggiore di miei 21 anni di carriera, sia perché avevamo un rapporto da fratello maggiore a fratello minore, sia perché in squadra avevo Martini e Alboreto che facevano parte della commissione sicurezza ed erano anche suoi grandi amici”. Minardi è intervenuto nel format sport di Giffoni, durante il Lete Sport Talks che è stato ospitato in Sala De Masi. In sua compagnia, Mario Isola, Direttore Generale ACI Sport, e Raffaele Gianmaria, Direttore della Scuola Federale Aci Sport.